"Avem cea mai mare scumpire la benzina din UE - Cum stam la GPL?"

Potrivit datelor compilate de Comisia Europeana , la 21 mai 2018, un litru din acest carburant costa, in medie, 2,331 lei (adica 0,504 euro) in tara noastra.Acest lucru inseamna ca este de mai bine de doua ori mai ieftin decat benzina (5,7 lei) si motorina (5,8 lei).Daca ne uitam la nivelul UE, tara noastra are al treilea cel mai mic pret la GPL, dupa Polonia si Bulgaria.In total, 19 state membre comercializeaza acest tip de combustibil.Dar haideti sa vedem si evolutia pretului. Fata de inceputul anului , cand un litru costa 2,345 lei, GPL-ul era pe 21 mai 2018 mai ieftin cu 14 bani. Insa comparativ cu aceeasi luna a anului trecut , cand costa 2,245/litru, vedem o scumpire de aproape 86 de bani.Asta in conditiile in care, in ultimele 12 luni, pretul benzinei a crescut cu peste un leu, iar al motorinei cu 1,2 lei.Deci soferii cu masini pe GPL sunt mai putin afectati de cresterile de pret decat cei care au automobile pe benzina sau motorina.