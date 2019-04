Consiliul Concurentei: Pe piata carburantilor exista un mare jucator, care stabileste pretul

Ziare.

com

"Investigatia este finalizata si urmeaza sa fie redactat documentul pe care sa il postam pe site, lucru care se va intampla peste cateva saptamani. Ce facem acum este sa confidentializam, sa scoatem nume de persoane, cifre prea exacte. Va vom da intervale, pentru a nu devoala secrete comerciale", a spus el.Raportul va cuprinde o radiografie a sectorului si cateva recomandari."Nu este o investigatie in care sa aplicam sanctiuni, ci prin care vrem sa intelegem functionarea pietei si totul se invarte in jurul faptului ca avem o structura care nu e predispusa la concurenta. Avem cativa actori mari, dar unul dintre ei are jumatate din piata, deci nu este o structura de piata echilibrata in care sunt mai multi jucatori cu ponderi relativ egale care se concureaza, ci un jucator foarte mare, care stabileste preturile, si unii mai mici care il urmeaza si atunci toata ideea este cum putem face sa imbunatatim aceasta structura a pietei. Minuni n-o sa fie, n-o sa putem desface ceea ce s-a facut la momentul privatizarii", a adaugat Chiritoiu.Potrivit acestuia, companiile sunt libere sa stabileasca orice pret considera ele si concurenta este cea care nu le lasa sa puna un pret mare, ca sa nu-si piarda clientii."Deci nu bunavointa, nu dragostea fata de consumatori opreste cresterea pretului, ci faptul ca nu te lasa piata. La petrol nu suntem in situatia asta, pentru ca nu avem o structura concurentiala", a sustinut oficialul Concurentei.Intrebat daca exista masuri care sa poata fi luate pentru scaderea preturilor, el a aratat ca sunt masuri care pot creste, treptat, concurenta."O structura mai echilibrata a pietei ar trebui sa duca la o reducere a preturilor, dar nu este nimic ce se va intampla de azi pe maine", a subliniat Chiritoiu.El a admis ca recomandarile pot include masuri precum reglementarea prezentei pe autostrazi a benzinariilor si existenta unui interval de timp in care toate companiile sa-si stabileasca pretul, pentru a nu se mai lua unele dupa altele.Totodata, intrebat daca romanii platesc mai mult decat ar trebui pentru carburanti, presedintele Concurentei a precizat: "E greu de spus cat ar trebui sa plateasca romanii. Cert este ca suntem putin peste media europeana la pretul fara taxe. La pretul cu taxe suntem printre cei mai ieftini, sa nu uitam asta, sa nu cream o panica in randul oamenilor ca suntem o tara saraca, care plateste mai mult decat tarile bogate. Nu, platim mai putin decat tarile bogate, dar poate ca am putea plati si mai putin".Lider pe piata distributiei de carburanti este OMV Petrom, urmat de Rompetrol, Lukoil, MOL, SOCAR si Gazprom.