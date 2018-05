Preturile petrolului scad din cauza temerilor ca Rusia si OPEC vor mari productia

Ziare.

Pretul petrolului WTI, de referinta pe piata americana, cu livrare in iulie, este in declin cu 1,71%, la 66,54 dolari pe baril, in timpul tranzactiilor electronice, relateaza MarketWatch.Vineri, cotatia petrolului WTI a coborat cu 4% si a inchis la 67,88 dolari pe baril, la bursa din New York. Acesta a fostPe ansamblul saptamanii trecute preturile petrolului s-au redus cu 4,9%, inregistrand primul declin saptamanal din aproximativ o luna.Bursa din New York va fi inchisa luni pentru comemorarea Memorial Day.Cotatia petrolului Brent, de referinta la bursa din Londra, a scazut luni cu 1,6%, la 75,19 dolari pe baril, in cursul tranzactiilor electronice.Vineri, preturile au scazut cu 3%, la 76,44 dolari pe baril, la bursa ICE Futures Europe, cel mai jos nivel de inchidere dupa data de 8 mai. La nivelul saptamanii trecute declinul a fost de 2,6%.In afara de perspectiva ca participantii la acordul de limitare a productiei de petrol, in frunte cu OPEC si Rusia, sa decida cresterea livrarilor, in Statele Unite numarul platformelor extractive a crescut in utlima saptamana cel mai mult dupa luna februarie.