Incep inscrierile pentru voucherele neutilizate in Programul Rabla pentru electrocasnice

Ziare.

com

"Incepand de marti, 18 iunie 2019, ora 10:00, sumele aferente voucherelor neutilizate in termenul de valabilitate, precum si diferentele rezultate din modificarea eficientei energetice a unui echipament aprobat la cererea beneficiarului, de la o clasa superioara la o clasa inferioara in cadrul Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic (Rabla pentru Electrocasnice) vor deveni disponibile pentru noi inscrieri.Inscrierile persoanelor fizice se realizeaza prin intermediul aplicatiei electronice pe pagina web a Administratiei Fondului pentru Mediu https://solicitant.afm.ro/PF/ Persoana fizica beneficiaza de valoarea unui voucher la achizitionarea unui EEE eligibil, in schimbul predarii unui DEEE echivalent, cu exceptia masinilor de spalat vase care vor putea fi achizitionate la schimb cu oricare alt electrocasnic din program (frigider, televizor, aer conditionat, masina de spalat rufe).Schimbul se face in sistem 1:1, la adresa mentionata de solicitant, iar predarea echipamentului vechi se va face in momentul livrarii celui nou-achizitionat", noteaza sursa citata.Totodata, Ministerul Mediului precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca, desi bugetul total de 40 milioane de lei, a fost rezervat integral de catre beneficiari in primele 12 ore din program , persoanele fizice au achizitionat echipamente in valoare de 11,7 milioane de lei.Astfel, in prezent, la dispozitia persoanelor fizice se afla pentru noi inscrieri suma de 28,3 milioane de lei, ramasa neutilizata.Finantarea din cadrul Programului "Rabla pentru electrocasnice" se acorda sub forma de vouchere, in vederea achizitionarii de echipamente electrice si electronice de uz casnic.Astfel, sunt acordati 200 de lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A++, 300 lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A+++, 300 lei pentru masini de spalat vase cu eficienta energetica A++, 400 lei pentru masini de spalat vase cu eficienta energetica A+++, 400 lei pentru aparate de aer conditionat, inclusiv aparate de aer conditionat portabile, cu eficienta energetica la racire (A+++/ A++), 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu eficienta energetica A++, 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu eficienta energetica A+++.De asemenea, in schimbul predarii unui echipament vechi si pentru achizitia unui televizor cu eficienta energetica A si A+, consumatorul primeste un voucher in valoare de 200 de lei, iar pentru un aparat similar, dar cu eficienta energetica A++ si A+++, suma creste la 400 de lei.