Tepe pe care le iei cand cumperi de pe Net: Ce nereguli a gasit Comisia Europeana in sute de cazuri

Comisia Europeana si autoritatile nationale pentru protectia consumatorilor au publicat rezultatele unei verificari efectuate la nivelul UE a 560 de site-uri de comert electronic care ofera o gama larga de bunuri, servicii si continut digital, de la imbracaminte sau incaltaminte la programe informatice sau bilete la spectacole, se arata intr-un comunicat al executivului comunitar.Conform rezultatelor verificarilor, aproximativ 60% din aceste site-uri au prezentat nereguli in ceea ce priveste respectarea normelor UE in materie de protectie a consumatorilor, in special modul in care sunt prezentate preturile si ofertele speciale.Věra Jourova, comisarul pentru Justitie, consumatori si egalitate de gen, a declarat ca este consternata de numarul mare de site-uri care au probleme."Comertul online le ofera consumatorilor numeroase oportunitati. Cu toate acestea, mai mult de jumatate dintre site-uri prezinta nereguli, in special cu privire la modul in care sunt afisate preturile si reducerile. Acest lucru trebuie sa inceteze, deoarece consumatorii sunt adesea indusi in eroare si platesc mai mult decat isi propun.Autoritatile nationale pentru protectia consumatorilor, cu sprijinul Comisiei, urmeaza sa ia masurile necesare pentru a pune capat acestor practici comerciale neloiale", a declarat Jourova.Pentru mai mult de 31% din site-urile care ofereau reduceri, autoritatile de protectie a consumatorilor suspecteaza ca ofertele speciale nu erau autentice sau au constatat ca modalitatea de calcul al pretului redus nu era clara.Pe 211 site-uri, pretul final care trebuia platit era mai mare decat pretul oferit initial. 39% din acesti comercianti nu inclusesera informatii adecvate cu privire la taxele suplimentare care nu pot fi evitate la livrare, la metodele de plata, la taxele de rezervare si la alte suprataxe similare.Legislatia UE privind protectia consumatorilor ii obliga pe comercianti sa prezinte preturi care sa includa toate costurile obligatorii si, in cazul in care aceste costuri nu pot fi calculate in avans, consumatorul trebuie sa fie informat in mod clar de existenta lor.In fiecare an, Comisia coordoneaza, cu ajutorul retelei de cooperare in materie de protectia consumatorului (CPC), verificarea site-urilor. Aceasta retea reuneste autoritatile nationale pentru protectia consumatorilor din 30 de tari (cele 28 de state membre ale UE, Norvegia si Islanda), care sunt responsabile de aplicarea legislatiei UE privind protectia consumatorilor in UE.Aceasta verificare a fost efectuata in luna noiembrie a anului trecut de autoritatile de protectie a consumatorilor din 24 de state membre ale UE, precum si din Norvegia si Islanda