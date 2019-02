A aparut un ordin care scumpeste curentul, la o zi dupa ce ANRE a anuntat inghetarea preturilor pentru trei ani

Ordinul, adoptat pe 25 februarie, a fost publicat astazi in Monitorul Oficial. Sursa foto: e-Monitor

Ziare.

com

Asa cumv-a informat deja, ANRE trebuie sa faca, in aceste zile, mai multe modificari legislative care sa permita plafonarea pretului energiei electrice pentru populatie, masura prevazuta in OUG 114.In acest sens, luni, Autoritatea Nationala pentru Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a intocmit proiecte de ordine si le-a lansat intr-o dezbatere publica sumara.Tot luni, institutia a anuntat public ca va plafona preturile la energia electrica distribuita populatiei de furnizorii de ultima instanta (Electrica, Enel, Cez si E.on.) la nivelul celor. Incepand cu 1 martie, pentru urmatorii trei ani. In acest fel, institutia a lasat sa se inteleaga ca preturile sunt inghetate, iar romanilor nu le vor mai creste facturile.Din pacate, ANRE n-a mentionat in comunicatul respectiv ce inseamna preturi. De ce e important?Din cauza ca aceste, la care se refera ANRE, ar putea fi cele practicate pana pe 20 februarie sau altele, majorate ulterior cu pana la 29,7%, printr-o serie de avize emise de institutie Totodata, cand a anuntat ca preturile se plafoneaza la nivelul celor, ANRE a omis sa anunte si ca a adoptat proiectul de ordin - aflat de numai cateva zile in dezbatare - care prevede majorareaa energiei electrice cu peste 2,5%, incepand cu 1 martie. Acest ordin s-a publicat marti, pe 26 februarie, in Monitorul Oficial.Majorarea tarifelor de distributie - sustine chiar ANRE in nota de fundamentare a proiectului de ordin - este necesara pentru ca operatorii sa aiba suficienti bani pentru a-si desfasura activitatea si dupa ce platesc taxele impuse de OUG 114. Si tot ANRE recunostea ca, de fapt,vor suporta aceasta scumpire.Deci, preturile la curent ar putea ingheta pentru trei ani, insa dupa doua majorari consistente, care ar arunca in aer facturile romanilor si le-ar scoate multi bani din buzunare incepand cu 1 martie.a solicitat, luni si marti, in scris de la ANRE informatii cu privire la ce inseamna preturi, dar institutia nu ne-a oferit, inca, niciun raspuns.In aceste conditii, nu ne ramane decat sa ne intrebam la ce nivel a plafonat, de fapt, ANRE preturile si cat vom plati pentru energia electrica, incepand cu 1 martie.