ANRE sustine ca nu le scumpeste romanilor curentul, desi acum cateva zile a avizat cresteri masive de preturi

Prin OUG 114, Cabinetul Dancila a decis sa plafoneze preturile la energia electrica livrata populatiei pentru urmatorii 3 ani. Usor de zis, greu de facut, in conditiile in care in tara noastra sunt mai multe tipuri de consumatori casnici, iar statul nu poate plafona pretul electricitatii pentru toti.Iata despre ce este vorba.Pe de o parte, sunt circa 7 milioane de romani care beneficiaza de serviciul universal. Acestia sunt cei care nu si-au schimbat niciodata furnizorul de energie si sunt alimentati de Electrica, Enel, Cez si E.on.Apoi, exista cei circa 1,5 milioane de romani care, din diverse motive, au renuntat la serviciul universal si au ales sa isi cumpere energia pentru consum casnic de pe piata libera. Ei platesc pretul pe care l-au negociat cu furnizorul.Nu in ultimul rand, exista clientii care - dupa ce au cumparat, o vreme, energie de pe piata libera - au ajuns sa fie, din nou, alimentati de un FUI, fara insa a mai beneficia de serviciul universal. Pe acesti clienti, energia electrica ii costa cu pana la 7,5% mai mult decat pe cei care n-au parasit niciodata piata reglementata.Odata cu adoptarea OUG 114, statul avea de luat doua decizii importante. Mai exact, trebuia sa stabileasca la cat sa limiteze pretul electricitatii. In plus, era obligat sa aleaga categoriile de clienti casnici carora sa le livreze energia la pret plafonat.Prima problema a rezolvat-o, in parte, ANRE inca din ianuarie, cand a anuntat ca preturile se vor plafona pe piata reglementata pe care toti consumatorii au dreptul sa revina, daca isi doresc Pe 25 februarie, tot ANRE a incercat sa rezolve si a doua problema, a nivelului la care se vor plafona preturile energiei electrice. Prin intermediul unui comunicat , institutia a anuntat ca dupa 1 martie, preturileAceasta formulare ar putea ascunde o capcana, a explicat pentruLiviu Popa, Asociatia Consumatorilor si Micilor Producatori de Energie (ACMPE).Potrivit expertului in energie consultat de, pe 20 februarie, ANRE a emis o serie de avize prin care a stabilit ca, incepand cu 1 martie, preturile la energia electrica furnizata in cadrul serviciului universal cresc cu 0,57% pana la 29,7%! Acele avize sunt in vigoare si produc efecte incepand cu prima zi a lunii urmatoare.In aceste conditii, e greu de inteles, din comunicatul ANRE, ce se va intampla cu preturile energiei electrice pentru populatie. Vor ramane ele la nivelul inregistrat inaintea emiterii acestor avize sau se vor majora cu pana la 29,7% si abia apoi se vor plafona pentru urmatorii 3 ani?In mod normal, ANRE ar fi trebuit sa ofere mai multe detalii in acest sens. Daca avizele au fost anulate, acest lucru ar fi trebuit anuntat. Or, pana acum, institutia nu a comunicat ca ar fi renuntat la avizele care stabilesc sumpiri...Mai mult chiar, presedintele ACMPE spune ca a sunat la ANRE pentru detalii si nici macar personalul insitutiei nu stia la ce nivel se vor plafona preturile energiei electrice furnizata in regim reglementat catre populatie, incepand cu data de 1 martie.ANRE nu are purtator de cuvant si raspunde oficial doar solicitarilor scrise de informatii. In consecinta,a formulat o astfel de solicitare la care institutia poate raspunde, potrivit legii, in termen de 30 de zile.In aceste conditii, ramane sa vedem ce decizii vor lua autoritatile in zilele care urmeaza si cat vor plati, de fapt, romanii pentru energia electrica, incepand cu prima zi a lunii viitoare.