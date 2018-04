ANRE ar putea reduce tarifele de distributie a energiei dupa ce primeste decizia Consiliului Concurentei

Ziare.

com

ANRE mentioneaza insa ca atunci cand o va primi va declansa procedurile privind calculele de modificare a tarifelor de distributie, in sensul reducerii lor."In momentul in care o vom primi, vom declansa procedurile privind calculele de modificare a tarifelor de distributie, in sensul reducerii lor, luand in considerare efectele cumulate ale achizitiilor de contoare, in perioada 2008 -2015", arata ANRE, intr-un comunicat.Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a declarat joi ca tarifele de distributie a energiei electrice ar putea scadea in viitor, dupa ce consumatorii au fost afectati de faptul ca mai multe firme din sector s-au inteles in decursul anilor, "au umflat" preturile si au trucat licitatiile. Decizia va fi luata de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), institutia care aproba tarifele de distributie si care va stabili si prejudiciul creat."Comitetul de reglementare al ANRE acorda, in continuare, o atentie deosebita analizei tuturor costurilor care compun factura finala de energie si nu va ezita sa faca toate corectiile necesare in sensul reducerii tarifelor care se vor dovedi ca sunt afectate de intelegeri anticoncurentiale pe piata de energie", afirma oficialii ANRE.Cea mai mare amenda data anul trecut de Consiliul Concurentei, de circa 15,8 milioane de euro, a fost aplicata cartelului de pe piata contoarelor de masurare a energiei electrice. In acest caz, una dintre companiile implicate a aplicat pentru politica de clementa si a adus dovezi privind existenta faptelor anticoncurentiale, obtinand astfel imunitate la amenda."Aceste intelegeri au condus la costuri suplimentare pentru consumatorii finali care plateau facturi mai mari pentru energia electrica, iar noi vom colabora cu Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) pentru recuperarea prejudiciului", a declarat joi presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.Tot in acest caz, a fost sanctionata pentru prima data o companie organizatoare de licitatii publice, Electrica SA, pentru ca angajati ai sai au facilitat realizarea cartelului."Am sanctionat mai multe firme care in decursul anilor s-au inteles si 'au umflat' preturile, au trucat licitatiile la mai multi distribuitori de electricitate, printre care si Electrica, dar nu numai la Electrica. Investigatia aceasta a beneficiat si de informatii date de una din companii, care, in consecinta, nu a fost amendata. Mai multe companii au fost pagubite, la Electrica insa au participat si oameni din interiorul companiei. Ei, daca vreti, au furat singuri. Si, pentru acest fapt, am sanctionat si compania Electrica", a spus Bogdan Chiritoiu.El afirma ca, prin aceasta actiune a companiei, au fost pagubiti si clientii Electrica."Tarifele acestea 'umflate' s-au dus spre clienti. De aceea am sanctionat compania, care raspunde pentru actiunea angajatilor ei. In al doilea rand, in premiera, vrem ca impreuna cu Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) sa recuperam prejudiciul creat clientilor acestor companii, nu numai Electrica, ci toate companiile care au fost pagubite si care au transferat aceasta paguba catre clientii lor", puncteaza presedintele autoritatii de concurenta.Chiritoiu spune ca nu exista o estimare privind prejudiciul creat, pentru ca e vorba de licitatii ce au avut loc de-a lungul mai multor ani, de la infiintarea companiilor.