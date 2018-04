Consiliului Concurentei: Tarifele la electricitate ar trebui sa scada. Mai multe companii s-au inteles intre ele

Ziare.

"Mai multe companii au fost pagubite. Au participat si oameni din interiorul Electrica, deci intr-un fel s-au furat singuri. Am sanctionat si compania Electrica, intrucat au fost pagubiti clientii ei.Tarifele acestea umflate s-au dus catre clienti. Am sanctionat compania si, in premiera, vrem ca impreuna cu Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie sa recuperam prejudiciul creat clientilor acestor companii, care au fost pagubite si care au transferat aceasta paguba catre clientii lor", a spus Chiritoiu.Potrivit acestuia, este greu de stabilit prejudiciul adus consumatorilor de energie, intrucat este vorba de licitatii care s-au intins pe o perioada de mai multi ani."Vorbim de ani buni in care preturile au fost exagerate. Aici rolul-cheie il va avea ANRE, pentru ca este menirea lor sa calculeze pretul corect. Ii vom sprijini cu datele pe care le-am obtinut in cursul investigatiei", a mai aratat presedintele Concurentei.El a aratat ca modul cel mai simplu in care se poate recupera prejudiciul este scaderea tarifelor de distributie, lucru, pe care, de altfel, il va recomanda celor de la ANRE.La randul sau, Niculae Havrilet, consilier al ministrului Energiei si fost presedinte al ANRE, a sustinut ca, in urma investigatiei Consiliului Concurentei pe aceasta piata, consumatorii ar trebui sa simta o scadere a tarifelor de distributie."Prin aceasta interventie a Consiliului Concurentei, societatea in cauza trebuie sa refaca tarifele si acest lucru se realizeaza prin scaderea nivelului tarifelor practicate de societate", a spus Havrilet.La inceputul acestui an, Consiliul Concurentei a anuntat ca a sanctionat cu 73 de milioane de lei sase companii, printre care si Electrica, pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice."Companiile au stabilit modul in care urmau sa participe la licitatii, astfel incat sa nu se suprapuna si fiecare dintre participanti sa castige contracte de furnizare de echipamente cu eforturi minime.Efectele intelegerilor anticoncurentiale au condus la cresterea artificiala a preturilor de achizitie pentru respectivele echipamente, costurile suplimentare fiind translatate catre consumatorii finali care plateau facturi mai mari pentru energia electrica. Comportamentul anticoncurential s-a derulat in perioada 27 noiembrie 2008 - 30 septembrie 2015 si a vizat numeroase proceduri de licitatie publica derulate in acest interval de timp", a anuntat autoritatea de concurenta in ianuarie 2018.