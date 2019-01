Danca (PNL): Energia electrica va continua sa se scumpeasca si in 2019, cu toate ca Guvernul a plafonat preturile

Ziare.

com

In ciuda faptului ca Guvernul a plafonat preturile la gaze si electricitate din productie interna, consumatorii vor plati din ce in ce mai mult, sustine Ionel Danca., a scris Danca.Prin notificarea postata de purtatorul de cuvant al PNL, un furnizor de energie isi anunta clientul, anume o societate comerciala, ca energie va continua sa se scumpeasca si in 2019., potrivit documentului publicat de liberal. PNL a solicitat deja Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei referitor la Ordonanta Teodorovici adoptata de Guvern pe 21 decembrie Asa cum v-a informat deja , plafonarea preturilor la gaze si electriciate din productie interna nu ii va ajuta pe romani, ci dimpotriva, risca sa ne arunce inapoi in comunism si sa puna in pericol securitatea energetica.