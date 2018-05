De ce a explodat pretul energiei si cum va fi afectata factura romanilor. Factorii de risc in perioada urmatoare: seceta si instabilitatea politica

Instabilitatea politica si economica, dar si seceta ar putea sta la baza scumpirilor

Dimpotriva, Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) anunta chiar o ieftinire a electricitatii, in perioada urmatoare. Chiar si asa, e totusi greu de crezut ca pretul acestei resurse va ramane scazut pe termen mediu si lung, cata vreme Romania nu investeste suficient in productie si continua sa se zbata intr-o stare de incertitudine politica si economica.In ultimele doua saptamani, s-a dublat pretul energiei electrice comercializate pe piata pentru ziua urmatoare (PZU), pe care specialistii o numesc piata SPOT. Astfel, pretul MW/h care pe 1 mai era de cel mult 115 lei a urcat pana pe 21 mai la nu mai putin de 304 lei. Preturi similare se inregistrau si in Ungaria, in vreme ce in Cehia si Slovacia, curentul pe PZU era de aproape doua ori mai ieftin.Furnizorii de energie spun, insa, ca fluctuatiile nu sunt iesite din comun pe aceasta piata si ca preturile ar trebui sa se mentina la nivel ridicat vreme indelungata pentru ca ele sa se reflecte intr-o scumpire a electricitatii pentru clientul casnic."Niciun furnizor serios de energie nu se duce peste clientul sau - mai ales peste cel casnic - sa-i ceara bani in plus la factura pentru cateva zile in care au urcat preturile pe piata SPOT. Ar fi nevoie ca aceste scumpiri sa se mentina vreme de cateva sapatamani sau chiar luni ca sa-l determine pe furnizor sa scumpeasca.Ceea ce merita spus, insa, este ca, din cate am putut vedea, sunt cresteri de pret inclusiv pe pietele la termen, numite forward, adica acelea pe care se vinde electricitate nu pentru ziua urmatoare, ci pentru trimestrele III si IV, spre exemplu.Cu toate astea, furnizorul se hotaraste greu se scumpeasca electricitatea consumatorului casnic. Un motiv e si ca asemenea scumpiri sunt laborioase, dificile din punct de vedere logistic. De aceea, furnizorul prefera, adesea, sa-i ofere consumatorului casnic un pret putin mai mare din start, pe care ulterior sa-l pastreze neschimbat un an sau doi", a apreciat pentruCatalin Dimofte, director de operatiuni la APURON, societate furnizoare de energie.ANRE a anuntat chiar ca preturile maxime platite de consumatorii casnici pentru electricitate vor scadea , in medie, cu 3,53%, in urma aprobarii pretului maxim pentru serviciul universal pentru perioada 1 iulie 2018 - 30 iunie 2019, pentru fiecare zona de retea.Reamintim ca, in Romania, piata electricitatii este partial reglementata. Asta inseamna ca un furnizor de energie poate cumpara electricitate la ce pret doreste, dar n-o poate vinde si distribui catre populatie decat la un pret acceptat de stat, prin intermediul ANRE.Cu alte cuvinte, factura consumatorului casnic scade sau creste si in functie de cat din cheltuiala furnizorului recunoaste si accepta la plata ANRE.In aceste conditii, daca furnizorul de electricitate e nevoit sa cheltuiasca mai mult, mai devreme sau mai tarziu acest lucru se va reflecta si in factura consumatorului casnic.Catalin Dimofte, expertul in energie consultat de, spune insa ca, in conditiile in care in Romania e inflatie de 5%, n-ar fi exclus ca, pe termen mediu, sa creasca si cheltuiala consumatorului cu electricitatea, macar cu acest procent.Si nu doar inflatia, ci si seceta previzionata de meteorologi pentru lunile urmatoare - si care a inceput deja sa isi faca simtita prezenta in Moldova, Dobrogea, estul Munteniei si Transilvania - ar putea creste factura la electricitate a consumatorului casnic, in curand. Asta, pentru ca mai bine de 37% din energia electrica este, in acest moment, produsa de Hidroelectrica In plus, potrivit mai multor informatii vehiculate in presa , statul ar urma sa ia o serie de masuri de mediu care ar putea duce la diminuarea cu a saptea parte a productiei companiei.Pe termen mediu si lung, atat instabilitatea politica si economica din tara, cat si lipsa investitiilor consistente in productia de energie ar putea sa ne scumpeasca electricitatea."Instabilitatea cu care se confrunta Romania nu e de natura sa aduca in piete si in activitatea traderilor calm. In plus, toate discutiile privind retehnologizarea centralei de la Cernavoda - care de fapt treneaza - nu ajuta la nimic. Cu fiecare an care trece, facilitatile de productie imbatransesc. Ar trebui sa tinem cont si de aceste lucruri cand vorbim despre pretul energiei, in Romania", a mai spus pentruCatalin Dimofte.Din pacate, prea multe semnale care sa anunte stabilitate economica si politica, in viitorul apropiat, in Romania, nu exista in acest moment. In consecinta, corect ar fi sa ne intrebam nu daca electricitatea consumatorului casnic se va scumpi, ci cand si cu cat.