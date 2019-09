Desi guvernul Dancila a plafonat preturile, curentul se va scumpi de doua ori, cu cate 10-12%

Cum ajunge energia in casele noastre si cui i-o platim

Cheltuielile mari ale furnizorului il ard la buzunar pe consumator

De ce e furnizarea curentului mai costisitoare

De cand se scumpeste energia si cu cat

Ziare.

com

In teorie, nu ar fi trebuit sa ducem grija facturii de curent, de vreme ce - inca de la 1 martie - Viorica Dancila a anuntat ca plafoneaza preturile energiei electrice pentru consumatorii casnici.In realitate, insa, energia electrica pe care o consuma populatia urmeaza sa se scumpeasca in doua etape, cu cate 10-12%, in lunile urmatoare. Iata cum.Ca sa ajunga in casele romanilor, energia electrica trebuie sa parcurga un drum destul de lung. Mai exact, de la producatori (cum ar fi CE Oltenia, Nuclearelectrica sau Hidroelectrica), energia este transportata printr-o retea administrata de Transelectrica spre alte 8 retele, numite "de distributie". Iar prin respectivele 8 retele (fiecare administrata de un operator) energia ajunge - dupa mai multe transformari - in casele oamenilor.Cu toate acestea, noi nu cumparam curentul direct de la producatori, de la transportatori sau de la distribuitori. Si asta pentru ca, potrivit legii, de comercializarea curentului electric se ocupa niste societati numite furnizori de energie electrica. Aceste societati cumpara energia de la producatori si ne-o vand noua. Acesti furnizori ne emit facturile si lor le platim curentul (urmand ca parte din banii incasati de acestia sa ajunga la transporatori, distribuitori etc).Statul nu le permite marilor furnizori de energie sa le vanda romanilor curent la preturi oricat de mari. Dimpotriva, prin intermediul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), statul aproba preturile la care furnizorii mari (numiti furnizori de ultima instanta) - care deservesc peste 7 milioane de romani - le pot da romanilor curent.In plus, iarna trecuta, Cabinetul Dancila a decis ca preturile la care furnizorii le vand oamenilor curent sa nu se mai majoreze pentru o perioada destul de lunga.Problema este ca, pe masura ce, din varii motive, cheltuielile acestor furnizori se majoreaza, ANRE ii lasa sa scumpeasca energia romanilor. Iar in ultima perioada, cheltuielile furnizorilor au crescut. Iata de ce, dar si cum se va reflecta asta in facturile noastre.In mod normal, furnizorii isi cumpara cea mai mare parte a energiei de care au nevoie prin contracte bilaterale (in baza carora energia e livrata, la un pret dinainte stabilit, intr-o anumita perioada de timp).In unele situatii, insa, energia cumparata dinainte nu-i ajunge furnizorului pentru a-si alimenta clientii. Asa ajunge furnizorul sa cumpere energie care sa fie livrata repede de pe piete angro cum e PZU (Piata pentru Ziua Urmatoare, numita si "piata spot"). Pe aceasta piata, din diverse motive, preturile energiei electrice variaza destul de mult chiar si de la o ora la alta.Scumpirile pasagere, de cateva zile, de pe piata spot, nu se reflecta in factura romanului. Dar, in ultima perioada, preturile de pe aceasta piata au atins niveluri record (de pana la 750 lei MWh!) si s-au mentiunut destul de ridicate. Autoritatile n-au explicat clar de ce s-a intamplat asa.Singurul lucru cert este ca furnizorii care au cumparat curent de pe aceasta piata au platit mai mult pentru el. Iar cheltuiala suplimentara se va recupera din buzunarul romanului.In plus, mai sunt si alti factori care le cresc in mod constant cheltuielile furnizorilor de curent. Presedintele Asociatiei Consumatorilor si Micilor Producatori de Energie (ACMPE), Liviu Popa, a explicat pentrucare sunt parte dintre acesti factori."Potrivit legii, furnizorul trebuie sa anunte cu 24 de ore inainte cat vor consuma, pe intervale orare, clientii sai. Exista situatii - sa le spunem fericite - in care clientii chiar vor consuma conform estimarii. Dar de regula nu se intampla asa, din diverse motive.Iar aici apar problemele. Daca unii clienti vor consuma mai multa energie decat era estimat, furnizorul va fi nevoit sa cumpere acea energie la pret foarte mare. Si nu vorbim despre preturi care ajung la 750 lei MWh, ca pe PZU, ci la preturi care pot ajunge si la 25.000 de lei per MWh, intr-un anumit interval orar!Sa luam un exemplu concret. Sa spunem ca un operator de retea (adica o societate care administreaza una dintre retelele de distributie - n.red.) anunta o intrerupere de energie pentru lucrari de revizie, intre 8:00 si 16:00. Furnizorul va estima ca, in acest interval de 8 ore, respectivii clienti nu vor avea consum.Dar daca, in ciuda planificarii, intreruperea incepe abia pe la ora 12:00 si dureaza doar jumatate de ora (cum s-a mai intamplat!) care vor fi rezultatele? Vom avea ore intregi in care clientii vor consuma energie, desi se prognozase ca nu o vor face.Sigur ca oamenii se vor bucura ca au avut curent. Dar furnizorul va plati pentru acea energie consumata in plus un pret stabilit de OPCOM (adica Operatorul Pietei de energie si gaze naturale din Romania)" a explicat Liviu Popa.Acest pret este ulterior supus unui proces numit 'echilibrare'. Dar oricum ramane mult mai mare decat cel de pe piata.O alta problema - mai spune expertul citat - este ca retelele de distributie a curentului sunt intr-o stare precara si nu permit furnizarea in parametri optimi. Iar asta ar putea inseamna, din nou, ca estimarile de consum pe care le face furnizorul pot fi inexacte. Si din nou acesta risca sa plateasca pentru energie mai mult decat ar trebui.In mod evident, mai devreme sau mai tarziu, furnizorul - al carui scop este, in principal, sa castige bani - va trebui sa isi recupereze de undeva cheltuiala suplimentara. Si o va face majorand pretul la care vinde energie activa catre romani.Intrebarea este: cum ar putea furnizorii sa ceara mai mult pe energie activa ( una dintre componentele facturii de curent - n.red), in situatia in care Cabinetul Dancila a plafonat preturile la care aceasta poate fi vandut curentul catre populatie? Ei bine, momentan furnizorii nu pot scumpi. Dar o vor putea face, in repetate randuri, dupa data de 1 ianuarie., ne-a mai spus Liviu Popa.In teorie - la un consum de 200 de kW pe luna (care e standard pentru o familie care locuieste intr-un apartament) - aceste scumpiri ale energiei active n-ar insemna decat vreo cativa lei in plus, pe factura. Problema este ca tot cu cativa lei ar putea creste si tarifele de distributie a energiei electrice.Iar daca, totodata, va creste si cursul euro (cum au prognozat deja mai multe institutii financiare), atunci si accizele la energie s-ar putea calcula la cursul nou, majorat, al monedei europene.Iar asta inseamna ca ne vom alege cu facturi sesizabil mai mari la curent.