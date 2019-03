Directorul Electrica: Se va scumpi curentul pe piata libera, nu reactionati emotional!

Ziare.

, a spus Popescu, citata de Agerpres.Aceasta declaratie vine dupa ce - asa cumv-a informat deja - ANRE a aprobat o majorare de circa 2,5% in medie a tarifelor de distributie a energiei electrice , incepand cu 1 martie.Aceasta majorare de pret are rolul de a le permite companiilor din energie sa incaseze suficienti bani incat sa ramana pe linia de plutire, chiar daca platesc taxa anuala de 2% din cifra de afaceri, asa cum preveze OUG 114.Problema este ca deja multi consumatori industriali au mari probleme cu acoperirea costurilor, dupa ce si anul trecut au fost nevoiti sa suporte cresteri de pana la 30% la energia cumparata.Dupa cuma mai relatat, OUG 114 introduce masuri diferite pentru segmentele pietei de Energie din Romania. In cazul electricitatii, plafoneaza pretul la care aceasta poate fi livrata populatiei care beneficiaza de serviciu universal si este alimentata de furnizorii de ultima instanta (FUI), adica de Electrica, Enel, Cez si E.on. Consumatorii industriali vor cumpara, insa, in continuare energie de pe piata libera.In cazul gazelor, situatia e diferita. Mai exact, OUG 114 plafoneaza pretul tuturor cantitatilor de gaze care se produc in tara . Aceste gaze - care vor fi mai ieftine decat cele de import - se vor vinde la 68 lei/MWh, in special populatiei.Doar restul, necontractat pentru consumatorii casnici, li se va imparti consumatorilor industriali. Cum gazele romanesti nu vor ajunge pentru a satisface toate nevoile, se va introduce si cosul de gaze, mecanism prin care se stabileste cat gaz romanesc si cat gaz de import va avea voie sa cumpere fiecare consumator.