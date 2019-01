"Energia se vinde la pret record in Romania: 650 lei/MWh!"

Sursa foto: Captura OPCOM

De fapt, scumpirile pe piata spot au inceput in urma cu mai multe zile si au fost cauzate de faptul ca in regiune productia de energie este redusa, iar cererea e mare, din cauza frigului.Cine nu si-a asigurat consumul incheind din timp contracte de livrare plateste acum sume uriase pentru energia cumparata de pe piata spot, unde pretul MWh a ajuns, pe 16 ianuarie, mai intai la 630 de lei si apoi la 650 de lei (pentru energie cumparata astazi si care se va livra maine, pe 17 ianuarie, intre orele 17:00 si 20:00).In general, insa, furnizorii de energie nu se alimenteaza doar din piata spot, ci apeleaza si la alte modalitati de a se aproviziona.Pentru Romania situatia este, insa, una delicata in conditiile in care - daca greva minerilor de la CE Oltenia nu inceteaza - ar putea fi nevoita sa cumpere energie din piata spot, afectata de aceste scumpiri majore.Cu stocurile de carbune pe care le mai are, CE Oltenia mai poate livra energie doar pana la jumatatea saptamanii viitoare. Si chiar daca greva ar inceta mai devreme, oricum parte din stocurile de carbune ale CE Oltenia s-au consumat si cu greu ar mai putea fi refacute de durata iernii. Iar asta reprezinta o vulnerabilitate in plus pentru alimentarea Romaniei cu energiei electrica.Motivul: situatii neprevazute - cum ar fi o defectiune majora sau o alta greva a minerilor - ar putea duce la intreruperea brusca a livrarilor CE Oltenia si ar lasa Romania fie sa inghete, fie sa cheltuiasca sume uriase pe energia din piata spot.Potrivit unui raspuns oferit de Ministerul Energiei la solicitarea, "din cei aproximativ 24.000 MW instalati care reprezinta valoarea corespunzatoare capacitatilor care apartin tuturor operatorilor economici producatori de energie electrica din SEN, circa 8.000 MW sunt indisponibili din motive administrative, tehnice sau prin nerespectarea conditiilor de mediu.Disponibilitatea capacitatilor ramase, care apartin operatorilor economici activi in piata de electricitate, trebuie insa analizata in functie de resursa energetica, acestea fiind influentate de factori precum hidraulicitatea, temperaturile extreme, variatia vantului, a luminii solare etc".Cu alte cuvinte, alimentarea Romaniei cu energie la pret accesibil depinde de fiecare de capacitate de productie pe care o are, inclusiv de CE Oltenia.Asa cumv-a informat deja, premierul Dancila a convocat azi o intalnire cu mministri, directori de companii energetice si lideri de sindicat pentru a rezolva criza complexului