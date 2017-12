O femeie a primit o factura de electricitate de aproape 300 de miliarde de dolari

Ziare.

Dar cand a vazut in fata ochilor aceasta suma colosala, Mary Horomanski a ramas inmarmurita, transmite BBC Pe factura scria ca trebuie sa achite acesti bani pana in noiembrie 2018."Mi-au iesit ochii din cap, va dati seama. Am pus luminite de Craciun pe casa si ne intrebam daca am gresit cumva", povesteste femeia.Pentru a primi explicatii, ea s-a adresat furnizorului de electricitate, care a recunoscut ca a fost vorba de o greseala.In fapt, avea de plata doar 284,46 dolari."Nu imi amintesc sa fi vazut vreodata o factura de miliarde de dolari. Apreciem intentia consumatorului de a ni se adresa pentru a repara eroarea", a spus Mark Durbin, un reprezentant al furnizorului.C.P.