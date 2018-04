Situatie inedita in sectorul energetic: pretul electricitatii pe bursa va cobori, marti, sub 1 leu pe MWh

minus 30 de euro pe MWh

Astfel, pana la ora, pretul energiei va fi in jur de 0,3 lei pe MWh. La ora, pretul va urca la 10 lei, dar va cobori din nou sub 1 leu intre orelesi 17:00. Ulterior, spre seara, va urca pana la un maxim de 199 de lei pe MWh, la oraMedia zilnica de marti va fi de 34 de lei pe MWh, fata de un pret mediu situat intre 100 si 200 de lei, cat a fost in ultima perioada.Interesant este ca, in orele de varf de consum, adica in intervalul orar 9:00 - 20:00, pretul mediu (17,7 lei pe MWh) este mai mic decat cel din afara orelor de varf de consum (51,6 lei pe MWh). De obicei este invers.Totodata,Spre exemplu, la ora 13:00, cand in Romania curentul costa 0,2 euro pe MWh, in Slovacia si Cehia pretul este de, adica producatorii platesc consumatorii cu aceasta suma sa utilizeze un MWh de electricitate.Toate aceste fenomene sunt, care nu poate fi stocata.