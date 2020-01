Blue Air lanseaza opt noi rute de zbor din Romania

Ziare.

com

Din Bucuresti, in data de 15 iunie, va fi inaugurata ruta catre Munchen, cu patru zboruri pe saptamana, iar in 16 iunie va decola prima aeronava Blue Air din Iasi catre Verona. Saptamanal vor fi operate cate trei zboruri catre aceasta noua destinatie.Totodata, Blue Air lanseaza sase noi rute de pe aeroportul din Bacau: Atena, Birmingham, Copenhaga, Larnaca, Oslo si Stuttgart. Aceste rute se adauga celorlalte noua operate in prezent de pe Aeroportul International George Enescu. Astfel, incepand cu 15 iunie 2020, pasagerii din Bacau vor calatori cu Blue Air catre 15 destinatii diferite, ce pot fi rezervate chiar de acum pe site-ul companiei."Pretul biletelor catre noile destinatii porneste de la 19,99 euro, iar prin programul de abonamente anuale Blue Benefits, pasagerii si partenerii lor de calatorie beneficiaza de reduceri semnificative la biletele de avion si la bagajele de cala. Odata cu lansarea noilor rute din Bacau, cu o frecventa de doua ori pe saptamana, vom aloca cea de-a treia aeronava pe aceasta baza", a declarat Carsten Schaeffer, director comercial Blue Air.Din Bacau, Blue Air zboara spre destinatiile: Atena, Bruxelles, Birmingham, Bologna, Copenhaga, Dublin, Larnaca, Liverpool, Londra, Madrid, Milano, Oslo, Roma, Stuttgart si Torino."Diversificarea destinatiilor reprezinta o prioritate permanenta pentru administratia Aeroportului International Geoge Enescu Bacau. Investitiile in infrastructura aeroportuara, deja finalizate, coroborate cu refacerea si modernizarea pistei de rulare la standarde moderne, creaza premisele unei dezvoltari continue.Aeroportul Bacau mai are un avantaj important prin faptul ca este pozitionat in mijlocul regiunii Moldova. Astfel, anticipam, dupa finalizarea lucrarilor la pista, o dinamica pozitiva in ceea ce priveste numarul de destinatii si pasageri", spune Oana Daniela Chelaru, presedinte executiv al Aeroportului International George Enescu, Bacau.