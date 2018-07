Personalul Ryanair anunta greve in mai multe tari din Europa

Ziare.

Personalul aviatic din Italia va organiza o greva de 24 de ore in data de 25 iulie. In Spania, Portugalia si Belgia va fi organizata o greva de 48 de ore din 25 pana in 26 iulie, relateaza BBC.Sindicatele au anuntat ca vor urma mai multe greve daca linia aeriana irlandeza nu vine cu rezolvari la problemele ridicate de angajati in ceea ce priveste conditiile de munca.Miercuri, sindicatele au prezentat conducerii o lista cu schimbarile care trebuie implementate. Printre acestea se numara si dorinta angajatilor de a fi platiti prin conturi bancare din tara lor, nu din Irlanda.Marti, pilotii filialei din Irlanda au anuntat ca vor organiza o greva de 24 de ore in data de 12 iulie.Asociatia Pilotilor Irlandezi, care organizeaza greva din 12 iulie, este nemultumita de faptul ca oficialii Ryanair nu iau in serios cererile pilotilor si nu vin cu solutii concrete. Progresul in ceea ce priveste maririle salariale si imbunatatirea conditiilor de munca este aproape inexistent.Conform unui comunicat Ryanair, peste 210.000 de pasageri au avut zborurile anulate din cauza grevelor personalului aerian in luna iunie. Peste 2.100 de zboruri au fost anulate sau au avut de suferit din cauza lipsei de personal, comparativ cu 41 de zboruri anul trecut, in luna iunie.