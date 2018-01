Ryanair anunta schimbari radicale pentru pasageri incepand cu 15 ianuarie

Ziare.

Conducerea companiei Ryanair sustine ca numarul intarzierilor de zbor era foarte mare din cauza ca prea multi pasageri ajungeau la poarta de imbarcare cu doua bagaje de mana.In consecinta,doar clientii cu prioritate - adica aceia care platesc la rezervarea locului in avion o- se vor putea imbarca avand asupra lor doua bagaje de mana. Toti ceilalti vor trebui sa se rezume la a lua in avion o singura geanta mica. Spre exemplu, o geanta de laptop sau un bagaj care sa incapa sub scaun.Al doilea bagaj de mana, adica cel mai mare, va merge la cala, potrivit The Independent . Taxa de prioritate poate fi platita si dupa rezervare, dar va costa 6 euro.In compensatie, Ryanair mareste greutatea admisa pentru bagajele inregistrate de la 15 kg la 20 kg.De asemenea, tarifele standard pentru bagajele de cala vor fi reduse. Astfel, pentru bagajul de 20 Kg nu se vor mai plati 35 de euro, ci 25 de euro.Aceste schimbari vor costa compania nu mai putin de 50 de milioane de euro, potrivit sefului biroului de marketing al Ryanair, Kenny Jacobs. Acesta a mai spus ca pentru zborurile din preajma Craciunului, a Pastelui si pentru calatoriile lungi din lunile de vara se va aplica un tarif suplimentar de 10 euro per bagaj. Motivul: costurile crescute de manipulare a bagajelor.