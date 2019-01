Wizz Air lanseaza o noua ruta catre un important centru turistic din Spania

Ziare.

"Zborurile vor fi operate de doua ori pe saptamana, in programul de vara, in zilele de marti si sambata. Biletele pentru noua ruta sunt deja in vanzare si pot fi rezervate pe wizzair.com sau prin intermediul aplicatiei mobile WIZZ de la doar 99 lei/19.99 euro, si includ un bagaj gratuit de mana cu dimensiunile de 40x30x20cm", anunta compania intr-un comunicat remis martiCei care doresc sa mearga in Santander se pot bucura de plajele aparte, dar si de patrimoniul cultural al zonei, vizitand numeroasele muzee si catedrale care reprezinta istoria bogata a regiunii.Aceasta noua destinatie spre Spania din Bucuresti devine cea de-a noua dupa Barcelona, Alicante, Madrid, Castellon, Malaga, Valencia, Tenerife si Zaragoza. Orasul Santander, situat in regiunea Cantabria, va fi cea de a 45-a destinatie din Capitala si a 145-a din reteaua Wizz Air."2018 a fost un an foarte bun, cu o noua aeronava alocata si 5 noi rute Wizz Air de la Bucuresti. Incepem 2019 cu o veste la fel de buna, cu zboruri care conecteaza Bucurestiul cu orasul Santander. Este cea de-a 9-a ruta din capitala spre Spania, o tara cu legaturi economice si sociale puternice cu Romania.Cea mai noua ruta ofera oportunitati de calatorie low-cost atat romanilor care viziteaza comunitatea locala de acolo, cat si turistilor interesati sa descopere zona nordica a Spaniei.Suntem increzatori ca pasagerii nostri romani se vor bucura sa viziteze incantatorul oras la tarife ce incep de la doar 99 lei. Echipajul nostru roman, prietenos, este nerabdator sa intampine pasagerii la bordul aeronavelor noastre!", a declarat Tamara Vallois, Head of Corporate Communications la Wizz Air.A.G.