ANRE cheama consumatorii casnici inapoi pe pietele reglementate de gaze si curent, unde preturile vor ramane fixe 3 ani

cat si pentru

Ziare.

com

In Romania, clientii casnici au dreptul, potrivit legii, sa primeasca energie electrica si gaze naturale in regim reglementat. Pe aceasta piata reglementata, furnizorii cumpara atat electricitatea, cat si gazele cu ce preturi pot, dar i le vand clientului casnic doar la preturi aprobate de ANRE.Clientii casnici aveau, de ani buni, dreptul sa paraseasca piata reglementata si sa isi cumpere gaze si elecricitate de pe piata libera, la preturi mai mici si in conditii mai bune de livrare. Asa cumv-a informat deja, insa, odata ce paraseau aceaste piete pe care intervine statul, clientii casnici nu mai aveau dreptul sa revina si sa se bucure din nou de serviciile lor Acum - pentru a putea aplica plafonarile de pret la energie stabilite de Guvern prin OUG 114/2018 - ANRE anunta ca toti clientii pot reveni in pietele reglementate.Mai exact, intr-un anunt recent al Autoritatii, se arata ca pentru clientii casnici, exista: ". Anuntul este valabil, potrivit ANRE, atat pentru:De ce ar reveni clientii din piata libera la cea reglementata, pe care au parasit-o deja? Din cauza ca pe aceasta piata statul garanteaza ca va tine preturile sub control, in urmatorii ani. Mai exact, potrivit ANRE:"Prevederile OUG 114/2018, coroborate cu legislatia secundara emisa de ANRE in aplicarea acesteia, nu vor conduce la cresteri de preturi la energia electrica si gazele naturale furnizate clientilor finali casnici care opteaza pentru furnizarea in regim reglementat in perioadapentru energia electrica si".