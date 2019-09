Comisia Europeana ne-a dat inca 3 luni sa scapam de OUG 114! Cand ar putea fi liberalizata piata romaneasca de gaze

Dumbraveanu: S-a prelungit cu 3 luni termenul de conformare. Am propus un caldendar de liberalizare pana in 2021

Experti: De ce ne trebuie calendar, cand putem liberaliza piata azi?

In urma cu mai putin de un an, guvernarea PSD-ALDE sustinea ca adopta ordonanta 114/2018 pentru a-i ajuta pe romani sa traiasca mai bine. Respectivul act normativ prevedea, printre altele, plafonarea pretului gazelor romanesti pentru populatie si limitarea exporturilor. In plus, ordonanta prevedea impunerea unei taxe de 2% din cifra de afaceri pentru societatile care activeaza in domeniul Energiei, indiferent daca acestea fac productie, transport, distribuitie sau furnizare.In prima faza, prevederile OUG 114 au creat haos pe pietele de energie din Romania, fara a-i ajuta pe romani sa isi imbunatateasca nivelul de trai. In plus, planurile PSD si ale ALDE pentru sectorul energetic romanesc n-au fost deloc pe placut CE. Asa se face ca, fara sa stea prea mult pe ganduri, in 2019, Comisia a demarat mai multe proceduri pentru a forta Executivul de la Palatul Victoria sa elimine din legislatia tarii noastre prevederile nocive ale OUG 114.Claudiu Dumbraveanu, director in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a explicat - in cadrul unei dezbateri organizata de publicatia Financial Intelligence - cum vor autoritatile sa scape de sanctiunile Uniunii Europene.Inca din primii ani de dupa aderare, CE anunta ca se pregateste sa ia masuri impotriva Romaniei, in conditiile in care aceasta refuza sa isi liberalizeze piata gazelor si restrictioneaza exporturile. De teama sanctiunilor, tara noastra a facut ceva pasi inainte.Pentru agentii economici, pretul gazelor a inceput sa se formeze pe piata, in functie de cerere si de oferta. Dar pentru clientii casnici, piata a ramas in continuare reglementata. Mai exact, statul nu le-a permis furnizorilor sa le vanda romanilor gaze pentru consum casnic decat la preturi dinainte aprobate de Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). S-a creat si pentru consumatorii casnici o mica piata concurentiala, dar n-a fost incurajata de stat.In 2016, Romania si-a asumat o serie de masuri pe care sa le ia in vederea liberalizarii pietei gazelor. Asa ca atunci Comisia Europeana - care inca din 2012 se pregatea sa duca Romania la Curtea Europeana de Justitie - a facut un pas inapoi si a asteptat.Doar ca, in loc sa se tina de cuvant si sa liberalizeze piata, la finele lui 2018, Cabinetul Dancila a adoptat OUG 114. Prin aceasta, stabilea ca gazele romanesti nu pot fi vandute liber, ci trebuie comercializate la pret stabilit de stat si folosite cu precadere pentru alimentarea populatiei autohtone. In plus, rentabilitatea unor societati din Energie era limitata administrativ, de catre stat. Nu in ultimul rand, toate societatile care primeau licenta de la ANRE urmau sa plateasca o taxa de 2% din cifra de afaceri.Ulterior, Guvernul a dat OUG 119, care a mai imblanzit putin cadrul legislativ pentru societatile din energie. Cu toate acestea, CE a decis ca masurile luate de Guvern sunt excesive si nedrepte. Asa ca a reluat procedurile care vizeaza sanctionarea Romaniei si pe care le suspendase in 2012."Noi am primit, in luna iulie (2019 - n.red.), de la CE un aviz motivat suplimentar. Nu s-au mai facut comunicari, ci s-a trimis avizul. Era vorba despre o cauza din 2012 care era 'in pending' la CE, care urma sa fie trimisa la Curtea Europeana de Justitie, dar care a fost inghetata in 2016, dupa adoptarea Ordonantei 64, agreata de Guvernul Romaniei cu CE.In 2019 (dupa adoptarea OUG 114 -n.red.) respectiva cauza (din 2012 - n.red.) a fost reactivata.Avizul viza doua probleme. Una era legata de modul in care OUG 114 a modificat articolul 124 din Legea 123/2012 (prin impunerea producatorului sa foloseasca gazele romanesti cu precadere pentru consumatorii casnici, descurajand astfel exporturile - n.red.). In vederea rezolvarii acestei probleme, exista o inititativa legislativa de modificare a articolului, inregistrata la Camera Deputatilor (ca prima camera sesizata, in conditiile in care Senatul e forul decizional - n.red.).O alta problema era Ordinul ANRE 52/2019 (emis in virtutea modului in care OUG 114 a modificat legislatia primara). ANRE a pus in dezbatere modificarea ordinului, chiar daca acesta urma oricum sa isi inceteze valabilitatea pe 31 martie 2020", a explicat Claudiu Dumbraveanu.Cu alte cuvinte, Romania cauta cu infrigurare o cale sa scape de prevederile toxice ale OUG 114, pe care pana mai ieri PSD si ALDE le prezentau ca fiind salvatoare pentru romani!Potrivit lui Corneliu Dumbraveanu, initial Comisia Europeana i-a impus Romaniei sa isi modifice legislatia si sa rezolve aceste probleme pana pe 26 septembrie.Evident, tara noastra nu a putut sa se incadreze in termen. Cu toate acestea, a mai spus Dumbraveanu - dupa ce i s-au prezentat progresele facute la Bucuresti - Comisia a acceptat sa prelungeasca termenul cu inca 3 luni.In plus, directorul din cadrul ANRE sustine ca institutia a initiat deja si modificarea Legii 160/2012, in sensul eliminarii, de la 1 ianuarie 2020, a taxei de 2% din cifra de afaceri pe care trebuie sa o plateasca societatile care produc, transporta, distribuie si furnizeaza energie, in Romania (in conformitate cu prevederile OUG 114). Iar Comisia Europeana ar fi agreat, de principiu si acest termen.Corneliu Dumbraveanu a mai spus si ca autoritatile romane au gandit un program de liberalizare a pietei (care presupune si eliminarea prevederilor OUG 114), in 3 etape, astfel:- pana pe 31 martie 2020, lucrurile ar urma sa ramana neschimbate, intrucat s-au contractat gaze la pret plafonat pentru populatie, in conditiile prevazute de OUG 114. Iar daca ar schimba legea acum, unii dintre furnizori ar avea de pierdut. In plus, cel putin intr-o prima etapa, preturile pentru populatie risca sa creasca;- intre 1 aprilie 2020 si 31 martie 2021, consumatorii casnici ar urma sa primeasca 50% din gaze la pret reglementat, iar restul de 50% ar urma sa provina de piata concurentiala, la preturile stabilite liber, in functie de cerere si oferta;- de la 1 aprilie 2021, intreaga piata ar urma sa fie complet liberalizata, atat pentru consumatorii casnici, cat si pentru cei industriali.Intre timp, statul ar trebui sa stabileasca si cine sunt consumatorii vulnerabili care nu isi permit gaze din piata libera, la pret dat de cerere si oferta si care au nevoie de ajutor pentru a-si plati factura.ANRE, dar si mai multi furnizori de gaze naturale, sustin ca este nevoie de acest caldendar de eliminare a prevederilor OUG 114 ca nu cumva - renuntand brusc la plafonarile de preturi impuse de ordonanta - gazele pentru populatie sa se scumpeasca excesiv.Expertul judiciar in domeniul gazelor naturale Dumitru Chisalita sustine, insa, ca scumpirile s-au produs deja. In consecinta, nu mai avem chiar niciun motiv sa tergiversam eliminarea OUG 114 din legislatie., a explicat Dumitru Chisalita.Aura Sabadus, expert in domeniul gazelor in cadrul publicatiei de profil ICIS Londra, a precizat ca, in context, Romania ar trebui sa tina cont de ceea ce s-a intamplat in Belgia. Mai exact, in Regiuna Flandra - unde piata gazelor a fost liberalizata - preturile gazelor naturale au crescut in prima faza, dar apoi au scazut si s-au stabilizat. In schimb, in Regiunea Valonia, unde s-au mentinut reglementari ale pietei, preturile gazelor s-au mentinut la nivel ridicat.Ramane sa vedem daca statul roman va tine cont de parerile expertilor sau daca va tergiversa anularea efectelor OUG 114, cu care a creat deja o groaza de probleme in sectorul energetic romanesc.