Curtea de Conturi: Importul de gaze de la rusi a crescut, din cauza supraimpozitarii impuse de PSD prin OUG

"Auditul a remarcat faptul ca, in perioada auditata, au fost impozitate suplimentar veniturile obtinute de producatorii de gaze naturale din productia interna, acest fapt putand constitui unul din factorii care au condus la crearea unui mediu mai favorabil importului de gaze din afara UE (gazele rusesti) ", spune raportul citat.Saltul cel mai semnificativ s-a produs in anul 2016, cand cantitatea de gaze naturale din import (15,94 TWh) a fost de peste 7 ori mai mare decat in 2015 (2,18 TWh).Atunci ponderea importului a crescut pana la 13% din consumul total de gaze naturale (124,14 TWh), de la 2% in 2015, potrivit sursei citate.Atunci, pe fondul ordonantei care impunea taxarea suplimentara, scaderea preturilor la import a facut mai atractiva aceasta cale de aprovizionare.Suprataxarea veniturilor suplimentare obtinute de producatorii de gaze din vanzarea acestora productiei interne a fost impusa in 23 ianuarie 2013 de Guvernul Ponta (PSD), ca o masura temporara pentru perioada crizei economice, desi la acea data economia Romaniei isi revenea.Faptul ca nu criza a fost motivul real a fost dovedit de "prorogarea cu cate 12 luni a termenelor de expirare" a ordonantei, mai constata raportul Curtii de Conturi.Valabilitatea initial temporara a ordonantei se dovedea tot mai necesara pe masura ce cheltuielile Guvernului cresteau.Taxa suplimentara a fost initial de 60% din venitul suplimentar total din vanzare, iar de anul trecut acest nivel s-a aplicat pentru preturile de pana la 85 lei/MWh inclusiv.In schimb a crescut pana la 80% pentru preturile care depasesc 85 lei/MWh, nivel aplicatpe diferenta dintre pretul practicat si pragul de 85 lei/MWh.Curtea de Conturi avertizeaza "factorii de decizie" sa monitorizeze procedurile de tranzactionare care permit ca gazele autohtone sa fie exportate si ulterior importate "virtual".Institutia spune ca ar trebui "eliminat riscul de a se realiza exportul de gaze la preturi mai mici decat cele la care se realizeaza importul de gaze, evitandu-se inregistrarea de pierderi pentru economia nationala".Citeste mai departe despre raportul Curtii de Conturi, care arata ca importul de gaze naturale a crescut din cauza supraimpozitarii productiei interne pe Curs de Guvernare