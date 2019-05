De ce importam gaze scumpe de la rusi, in loc sa le valorificam pe ale noastre

Ziare.

com

Potrivit datelor furnizate de Ministerului Energiei la solicitarea, in luna ianuarie 2019, tara noastra a importat nu mai putin de 395,5 milioane de metri cubi de gaze naturale, cu circa 30% mai mult fata de aceeasi luna a anului precedent. Tendinta s-a mentinut si in luna februarie 2019, cand Romania a importat 275 de milioane de metri cubi de gaz, cu peste 21% mai mult decat in aceeasi luna din 2018.Toate cantitatile de gaze pe care tara noastra le importa - indiferent de numele societatilor si nationalitatea celor care ni le vand - sunt de provenienta ruseasca. In plus, gazele importate in primele doua luni ale acestui an fost cu circa 30% mai scumpe decat cele cumparate din strainatate in ianurie si februarie 2018.In aceste conditii, intrebarea este: de ce a ajuns Romania sa importe resurse scumpe de la rusi, in conditiile in care detine a patra cea mai mare rezerva de gaze naturale din Europa, fiind depasita doar de Marea Britanie, Norvegia si Olanda?Raspunsul e destul de simplu: desi are gaze, tara noastra nu si-a creat mecanismele eficiente pentru a dispune de ele atunci cand are nevoie.Dumitru Chisalita, expert judiciar in domeniul gazelor naturale, a explicat pentrude ce si-a inceput Romania anul importand mai mult gaz si care sunt motivele pentru care - in ciuda faptului ca detine rezerve importante - tara noastra ramane dependenta de importurile de la rusi., a explicat Dumitru Chisalita pentru