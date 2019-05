Din cauza Ordonantei 114, OMV pierde 40 de milioane de euro si amana exploatarea gazelor din Marea Neagra

Cardul de masa Up Dejun este versiunea moderna si simplificata a tichetului de masa. Ai 0 lei costuri la emiterea cardurilor si economisesti pana la 37% fata de o crestere salariala in bani. Afla mai multe AICI!

Prin intermediul unui document adresat actionarilor sai , OMV Petrom anunta ca - desi va pierde mult in 2019 din cauza masurilor luate de Guvern, in ultimele luni - va continua sa caute solutii pentru a produce eficient energie, in Romania., se arata in documentul postat de companie pe site-ul BVB.Tot Ordonanta 114 - impreuna cu Legea Offshore - a fost cea care a determinat OMV Petrom sa isi amane decizia de a incepe exploatarea gazelor din Marea Neagra.In context, compania informeaza ca - desi legile din Romania sunt descurajante - nu si-a pierdut speranta de a gasi solutii pentru a extrage gazele din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagra., le-a transmis OMV Petrom actionarilor sai.In acelasi document, OMV Petrom anunta ca - desi si-a inceput anul producand masiv - centrala sa pe gaze de la Brazi va livra, in acest an, mai putina energie electrica decat in 2018. Iar de vina vor fi tot ordonantele Cabinetului Dancila.Mai exact, Ordonanta 114 (cu completarile si modificarile din Ordonanta 19) obliga OMV Petrom sa livreze buna parte din gazul pe care-l produce catre populatie si CET-uri, la pret plafonat. In plus, OMV va vinde parte din gaze catre terti. In consecinta, compania va ramane cu mai putine gaze pe care sa le foloseasca pentru productia de energie electrica, la centrala sa de la Brazi.