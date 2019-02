Director Romgaz, despre OUG 114: Pot intelege plafonarea pretului gazelor pentru populatie, dar nu si pentru industrie

Ziare.

Reamintim ca, prin intermediul OUG 114/2018, Cabinetul Dancila a decis ca, in urmatorii 3 ani, producatorii romani de gaze - dintre care cei mai mari sunt Romgaz si OMV Petrom - nu isi vor mai putea vinde productia la pretul pietei (stabilit prin negociere la circa 90 lei/MWh), ci la pretul fix de 68 lei/Mwh (stabilit de stat, prin lege).Asa cumv-a informat deja, in loc sa ii ajute pe romani, aceasta masura risca sa ii coste scump. Inainte de toate, pentru ca, din cauza plafonarii, Romania risca amenzi usturatoare de la UE Apoi, si din cauza ca masura va suspenda activitatea burselor de gaze si le va face din nou loc pe piata "baietilor destepti" din Energie De fapt, modul in care s-au plafonat preturile este lipsit de sens. Spre exemplu, directorul economic al Romgaz, Andrei Bobar, spune ca ar fi avut rost eventual o plafonare a pretului gazelor consumate de o parte a populatiei, dar nu si al celor destinate industriei., a spus oficialul Romgaz citat de Agerpres Bobar a mai spus ca populatia si CET-urile care livreaza agent termic consumatorilor casnici consuma circa 35-40% din productia interna de gaze. Deci plafonarea preturilor la gazele pentru populatie ar fi fost suficienta., a adaugat el.Intrebat ce efecte va avea masura de plafonare a preturilor tuturor gazelor romanesti, Dumitru Rotar, director general adjunct al Romgaz, a spus ca, printre altele, ea ar putea duce la cresterea importurilor., a conchis Rotar.Romgaz a anuntat, vineri, ca a obtinut anul trecut un profit net de 1,4 miliarde de lei, in scadere cu 22% fata de 2017. Iar afacerile risca sa scada si mai mult, in conditiile in care se vor aplica toate prevederile OUG 114/2018, asa cum au fost ele adoptate.