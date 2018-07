Dragnea: Obligam companiile sa vanda jumatate din gazele din Marea Neagra in Romania si le taxam suplimentar

Ziare.

Liderul PSD sustine ca s-a ocupat personal, impreuna cu deputatul Iulian Iancu, de efectuarea acestor modificari. Ele ar urma nu doar sa aduca 40 de miliarde de dolari Romaniei, ci ar putea face din tara noastra unul dintre putinele state independente energetic din lume.Companiile care urmeaza sa exploateze gazul din Marea Neagra vor plati redeventele stabilite prin intermediul Legii petrolului 238/2004, a informat liderul PSD."Oricum, acele redevente erau prinse in contractele de exploatare inca din 2008. Nu le puteai modifica, din cauza ca o asemenea decizie ar fi putut fi atacata la orice tribunal din lume", a spus Liviu Dragnea.Potrivit Legii 238/2004, cuantumul maxim al redeventelor nu poate depasi 13% din valoarea de vanzare a gazelor.In schimb, a adaugat Liviu Dragnea, deputatii au introdus in legea off-shore obligatia exploatatorilor de gaz din Marea Neagra de a plati un impozit special. Mai exact, un impozit pe veniturile suplimentare obtinute din vanzarea gazului, in urma dereglementarii pietei romanesti de gaze.Proiectul de lege votat de senatori prevedea ca exploatatorii off-shore sunt scutiti de acest impozit, in vreme ce societatile de exploatare on-shore trebuie sa plateasca pana la 80% din suma obtinuta din vanzarea gazului peste pretul de 85 lei/Mwh (unitate de masura echivalenta cu 94 metri cubi).Pentru off-shore, a spus Dragnea, impozitele introduse variaza in functie de pretul gazului. Dar nu sunt aceleasi ca in cazul exploatariilor on-shore, ci sunt stabilite pe o grila diferita.Spre exemplu, cine vinde gazul cu preturi cuprinse intre 45,71 lei Mw/h si 85 lei Mw/h intra pe o anumita grila de impozitare. Va plati, in consecinta, impozit in cuantum de 30% din suma obtinuta pe Mw/h peste pragul minim de 45,71 Mw/h. Cu alte cuvinte, daca producatorul vinde cu 5 lei mai scump fata de pragul minim, ar urma sa plateasca impozit in cuantum de 30% din cei 5 lei, dupa cum reiese din spusele liderului PSD.Pentru gazul mai scump, grilele de impozitare se schimba. Spre exemplu, cine vinde un Mw/h cu preturi cuprinse intre 85 lei - 100 lei, va plati impozit in cuantum de 15% din suma incasata suplimentar fata de pragul de 85 lei.Pe acelasi sistem, pentru preturile gazului cuprinse intre 110-115 lei per Mw/h, impozitul pe venit suplimentar va fi de 20%. Pentru gazul vandut cu 115-130 lei MW/h se vor percepe impozite pe venit suplimentar de 25%, iar pentru gazul vandut cu preturi cuprinse intre 130-145 lei Mw/h, impozitul pe venit suplimentar va fi de 30%.Impozitele pe gazele din off-shore ar aduce, 40 de miliarde de Romaniei, pana in 2040, sustine Dragnea. Acesti bani vor fi virati in contul pentru dezvoltarea proiectelor speciale in parteneriat public privat."Fiecare ban din acest venit suplimentar se va gasi intr-o autostrada sau inr-un alt proiect dezvoltat in parteneriat public privat", a estimat liderul PSD.In plus, a mai spus Dragnea, in lege se va introduce obligatia companiilor sa vanda 50% din gazul pe care il extrag din Marea Neagra pe piata romaneasca. Nu e insa foarte clar cum va impiedica Romania companiile sa-l vanda pe piata autohtona unor operatori care ulterior il vor exporta.Nu in ultimul rand, companiile care vor extrage gazul din Marea Neagra nu vor mai fi obligate sa angajeze in proportie de 25% muncitori din Romania, ci din UE. Asta, ca sa nu fie tara noastra acuzata ca ia masuri anticoncurentiale!Intrebat cine a facut aceste modificari, Liviu Dragnea a spus ca s-a ocupat personal, impreuna cu seful Comisiei de Industrii si Servicii, deputatul Iulian Iancu. Liderul PSD a mai spus ca exploatarea gazului din Marea Neagra in noile conditii va scadea dependenta noastra fata de gazul rusesc si ar putea pune Romania pe harta putinelor tari independente energetic din lume.