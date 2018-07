Dragnea spune ca deputatii lucreaza intens la legea off-shore, in interesul romanilor. Realitatea il contrazice

Ziare.

De fapt, potrivit lui Dragnea, alesii ar cauta inca solutii care sa permita Romaniei sa profite cat mai mult de pe urma extragerii celor circa 200 de miliarde de metri cubi de gaz descoperiti inca de acum 6 ani de companiile Exxon si OMV Petrom."Cele doua obiective - si colegii din comisie cauta echilibrul cel mai bun intre interesul strategic si dorinta legitima a Romaniei - pe de o parte, de a avea castiguri financiare si, pe de alta parte, de a avea ceea nu prea s-a discutat in spatiul public - si mi se pare cel mai important - ca o parte importanta din productia de gaze naturale din Marea Neagra sa fie folosite pentru dezvoltarea Romaniei.Cel mai mare risc pentru noi ar fi ca, cu toate ca avem aceste resurse naturale bogate, ele doar sa tranziteze Romania si sa contribuie la dezvoltarea altor tari. Cea mai importanta miza este, in primul rand, sa nu fie zero, asa cum se solicita. Eu le-am transmis colegilor din comisie ca eu nu voi sustine ca toate gazele din Marea Neagra sa fie vandute doar pe constracte bilaterale. Marea miza este cat, ce procent din productie se vinde in mod transparent pe platforma pe piata in Romania pentru a avea acces consumatorii din tara", a sustinut, marti, Liviu Dragnea.Proiectul legii off-shore nu pare, insa, scris cu gandul de a da Romaniei posibilitatea sa profite la maximum de pe urma gazelor din Marea Neagra, asa cum spune Liviu Dragnea.Astfel, dupa ce ca e facut pe picior - in timp de numai 3 luni, la 5 ani distanta de la descoperirea zacamintelor din Marea Neagra - proiectul scuteste societatile de exploatare off-shore (pe mare) de o serie de impozite consistente pe care cei care extrag gaze on-shore (pe uscat) le platesc Mai mult chiar, proiectul prevede ca statul e obligat sa le restituie societatilor de exploatare orice taxa suplimentara le-ar incasa, in afara de redevente.In plus, pana si redeventele se calculeaza in baza unei legi date in urma cu 14 ani. Mai exact, a Legii petrolului 238/2004, care prevede ca redeventa poate varia intre 3,5% si 13% din valoarea bruta a cantitatii de gaz extrase trimestrial, in functie cat de de mult se extrage.In plus, probabilitatea ca aceste gaze sa se vanda doar prin contracte bilaterale - situatie pe care Dragnea sustine ca ar trebui sa o evitam - este oricum destul de scazuta. Potrivit OUG 64/2016, data in timpul guvernarii Ciolos, operatorii de pe piata gazului au obligatia sa isi vanda cel putin 30% din productie pe bursa. Restul de 70% din productie si-o pot vinde pe baza de contracte bilaterale, fara a fi nevoiti sa dezvaluie date esentiale despre tranzactie, cum ar fi pretul gazului.Comisia de Industrii din Camera Deputatilor a incercat in 2017 sa inverseze procentele si sa-i oblige pe operatori sa vanda 70% din gaz pe bursa. N-a reusit, insa. Cu toate astea, de la an la an, piata incepe sa se transparentizeze.Presedintele Asociatiei Energia Intelgienta, inginerul Dumitru Chisalita, spune, insa, ca deja in Romania se remarca o crestere in ceea ce priveste cantitatile de gaz tranzactionate pe bursa. Problema e mai degraba modul in care functioneaza bursele."Acel 30% prevazut in OUG 64/2016 este doar procentul minim care trebuie obligatoriu vandut pe bursa. In realitate, insa, piata s-a mai dezvoltat, asa ca in 2018 avem sanse bune ca peste 50% din gaze sa fie vandute pe bursa.Din pacate, exista aici si o alta problema. Nu este suficient sa vinzi gaze pe bursa pentru a te asigura ca tranzactiile se fac transparent. Si bursa poate deveni o jucarie in mana unora. Pot foarte bine sa existe - si chiar au fost - intelegeri facute pe sub masa care ulterior s-au oficializat pe bursa. Ele s-au mai diminut, dar nu au disparut. Iar OUG 64/2016 prevede si folosirea unor instrumente de supraveghere care sa permita eliminarea unor astfel de intelegeri. Dar pana acum ele n-au fost folosite", a declarat pentruDumitru Chisalita.Merita spus de asemenea ca, in acest moment, cam 10% din cantitatea de gaz produsa in Romania se extrage din Marea Neagra. Iar aceste gaze, la fel ca si cele care urmeaza sa fie extrase la mare adancime, se supun acelorasi reguli si sunt tranzactionate, in proportie de macar 30%, pe burse.Legea off shore se afla pe agenda sesiunii parlamentare extraordinare si va trebui votata pana pe 19 iulie. Ca sa intre la vot, insa, Comisia de Industrii trebuie se depuna un raport, lucru care intarzie sa se intampla.