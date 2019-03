Efectele modificarii OUG 114: Furnizorii de gaz risca sa intre in faliment, din cauza ca Guvernul se joaca de-a plafonarea

Ziare.

Dupa cumv-a informat deja, prin intermediul OUG 114, Cabinetul Dancila a decis sa plafoneze, incepand cu prima zi a lunii aprilie, pretul gazelor produse in Romania (tranzactionate, in mod normal, cu circa 90 lei/MWh) la doar 68 lei lei MWh.Plafonarea ridica o serie de probleme. Cum Romaniei nu-i ajunge gazul pe care il produce, este nevoita sa si importe cantitati importante, la preturi mai mari decat cele ale gazului autohton, cu pret plafonat. In consecinta, se impunea crearea unui mecanism precis - numit de specialisti "cos de gaze" - prin care sa se impuna cat gaz autohton ieftin poate cumpara fiecare consumator si cat gaz scump din import era nevoit sa ia.Inca de la inceput, ministrul Energiei, Anton Anton, a spus ca gazele autohtone ieftine vor ajunge cu precadere la populatie si doar ce va ramane se va imparti - pe principiul 'primul venit, primul servit' - intre agentii economici.Chiar daca plafonarea de pret - care urma sa se aplice de la inceputul lunii aprilie - risca sa faca loc pe piata, din nou, baietilor destepti din energie si sa cauzeze declansarea unei proceduri de infringement impotriva Romaniei, deja industria se obisnuise cu ideea si se pregatise sa faca afaceri in acest sistem.Problema este ca, in aceasta saptamana, Guvernul a anuntat ca pretul gazelor din productie interna nu se va mai plafona incepand din aprilie, ci de abia din luna mai. Ulterior, vineri, ministrul Energiei, Anton Anton, a precizat ca nici macar nu se va mai plafona pretul tuturor cantitatilor de gaze, ci doar al celor care sunt destinate consumului populatiei.La o prima vedere, aceste masuri ar putea parea concesii facute societatilor din industria gazelor. In realitate, insa, lucrurile nu stau deloc asa. Dimpotriva, masurile risca sa impinga spre faliment o multime de furnizori de gaze si sa afecteze intregul sector energetic.De ce ar urma sa se intample asa a explicat pentrupresedintele Asociatiei Energia Inteligenta , Dumitru Chisalia, expert judiciar in domeniul gazelor naturale., a explicat pentruDumitru Chisalita.In schimb - daca in loc sa amane, Guvernul ar renunta de tot la plafonarea pretului gazelor romanesti destinate industriei - problemele pe care furnizorii le vor intampina in aprilie se vor amplifica, riscand sa ii impinga in faliment.De ce ar lua Guvernul astfel de masuri, care sa ingenuncheze parte din sectorul gazier romanesc? Raspunsul e unul singur: pentru bani."Daca ne referim la amanarea plafonarii pretului, situatia e clara. In loc sa incaseze, in aprilie, TVA din pretul plafonat la 68 lei/MWh al gazului, statul va incasa TVA din pretul de circa 90 de lei/MWh. E o gandire de contabil de CAP, ce-i drept, dar statul o poate aplica, daca vrea sa atraga repede o suma de bani la buget", a mai spus Dumitru Chisalita.Expertul consultat dea precizat, insa, ca toate aceste interpretari sunt teoretice si ca abia cand Guvernul va publica modificarile pe care le-a adus OUG 114 vom sti, de fapt, ce urmeaza in industria gazelor din Romania. Din pacate, pana la acest moment, Guvernul nu a comunicat cand urmeaza sa intre in vigoare modificarile legislative adoptate vineri, pe 29 martie.