Efectul de bumerang al plafonarii pretului la gaze: Noii baieti destepti au intrat deja pe fir, romanii achita nota de plata

Cu rosu, in imagine, evolutia pretului gazelor din productie interna. Foto: Bursa Romana de Marfuri

Noii "baieti destepti" din Energie au intrat deja pe fir. Si tot romanul plateste

Ziare.

com

La finele lunii decembrie, Guvernul a adoptat OUG 114, prin intermediul careia stabilea ca, vreme de 3 ani, incepand cu data de 1 aprilie 2019, gazele romanesti se vor vinde la pretul plafonat de 68 lei/MWh (fata de 90 lei/MWh, cat costau ele atunci, pe piata libera) . Guvernul sustinea la acel moment ca plafoneaza pretul gazelor pentru a impiedica majorarea facturilor romanilor.Ulterior, insa, Guvernul s-a razgandit si a decis sa plafoneze - cu o intarziere de o luna fata de data anuntata initial - doar pretul gazelor pentru populatie, nu si al celor pentru industrie. La acel moment, pe piata s-a creat confuzie si multi dintre furnizori n-au mai stiut de unde si cu cat sa cumpere si sa vanda.In cele din urma, de la 1 mai, lucrurile s-au lamurit: s-a plafonat la 68 lei/MWh pretul gazelor pentru populatie, in timp ce pretul resursei destinate industriei a ramas liber, urmand sa fie stabilit intre producator, furnizor si marele consumator.Multi dintre romani au sperat atunci ca - in ciuda numeroaselor avertismente venite din partea specialistilor - vor ramane, totusi, cu mai multi bani in buzunar, in conditiile in care cheltuiala cu gazele urma sa nu le mai cresca, vreme de 3 ani.Din pacate, n-a fost sa fie. Datele Bursei Romane de Marfuri (BRM) arata ca a inceput sa creasca pretul gazelor folosite in industrie. Cu alte cuvinte, pretul mediu la care s-au vandut gazele pe bursa in aprilie 2019 a fost de 95,86 lei Mwh, mai mare fata de cel din martie, cand Mwh costa doar 90,10 lei.La o prima vedere, aceasta crestere de pret pare de neinteles, in conditiile in care, in mod normal, pe masura ce se apropie vara si temperaturile cresc, pretul gazelor naturale ar trebui sa scada considerabil, in loc sa creasca.Expertul judiciar din domeniul gazelor naturale Dumitru Chisalita a explicat, insa, pentrude ce aceasta scumpire nu este deloc surprinzatoare., a declarat Dumitru Chisalita.Dar daca tot s-a vazut cu factura plafonata pentru urmatorii 3 ani, de ce l-ar mai interesa pe roman ca intreprinzatorii vor plati mai multe pentru gaz? E foarte simplu: daca brutarul va cheltui mai mult pe gaze, va scumpi painea. Daca legumicultorul va da mai mult pe gazele cu care isi incalzeste sera, va vinde rosiile la pret mai mare.In acelasi fel, producatorii din industria metalurgica, a sticlei sau din alte domenii care folosec gaz ar ajunge sa isi scumpeasca produsele., a explicat Dumitru Chisalita.O scumpire suplimentara a gazelor pentru industrie - si pe care, bineinteles, ar ajunge sa o resimta si cetateanul - ar putea fi cauzata de aparitia unei noi generatii dedin Energie, dupa cei eliminati de pe piata in 2012.Acestisunt, de fapt, intermediari care, in baza unor relatii, cumpara gaze ieftin si le vand, apoi, scump.In decembrie, cand Guvernul a anuntat ca va plafona preturile tuturor gazelor produse in tara noastra, aparitia noilor "baieti destepti" era certa, dupa cum Ziare.com v-a explicat deja, la acel moment. Dupa ce s-a renuntat la plafonarea gazelor pentru industrie, pericolul reprezentat de baietii destepti ar fi trebuit eliminat. Dar n-a fost asa.", a mai explicat Dumitru Chisalita pentruUna peste alta, un lucru e cert: statul pare sa fi provocat, pe piata gazelor, fenomene pe care cu greu le poate tine sub control. Din pacate, nota de plata pentru toate acestea va fi achitata, pana la urma, tot romanul de rand.