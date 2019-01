Expert: Lacomia statului risca sa-i bage in faliment pe furnizorii de gaze si sa le majoreze romanilor facturile

Luand banii companiilor, statul ii pagubeste, de fapt, pe romanii de rand

circa 200.000 de clienti casnici si circa 3.000 de consumatori non casnici vor ramane fara furnizori de gaze

Obligatia tuturor companiilor energetice de a plati o taxa de 2% din valoarea cifrei de afaceri este prevazuta Ordonantea 114/2018 , adoptata de Cabinetul Dancila pe 21 decembrie. Textul ordonantei - care a intrat in vigoare pe 29 decembrie - stabileste urmatoarele aspecte:Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER), a declarat anterior pentruca, in mod normal, aceasta taxa n-ar trebui sa se plateasca retroactiv, pentru anul 2018, ci sa se aplice doar la cifra de afaceri din 2019. Lungu mai spunea atunci ca va cere Autoritatii Nationale pentru Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) sa accepte aceasta interpretare a legii.ANRE le-a ascultat furnizorilor punctul de vedere, in cadrul unei intalniri care s-a desfasurat pe 11 ianuarie, dar n-a tinut cont de el.In consecinta, institutia a lansat in dezbatere publica norme de aplicare ale OUG 114/2018 care prevad ca taxa de 2% pe cifra de afaceri se va aplica si retroactiv. Cu alte cuvinte, companiile vor fi nevoite sa plateasca taxa si pentru anul 2018. Detalii cu privire la modul de taxare pe care vrea sa il impuna ANRE puteti afla citind documentatia de pe site-ul institutiei Iata cum risca sa le influenteze aceasta taxa viata atat intreprinzatorilor din industrie, cat si consumatorilor de rand.Presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, Dumitru Chisalita, a publicat o analiza legislativa in care sustine ca intentia statului de a taxa retroactiv companiile din industria energetica era evidenta, inca de la adoptarea ordonantei.Sa luam exemplul companiilor din industria gazelor naturale. Acestea au platit la inceputul lui 2018 un avans dintr-o taxa de licentiere, calculata nu in raport cu cifra de afaceri, ci cu alte criterii care tin de activitate si productie.Odata cu intrarea in vigoare a OUG 114/2018, modul de calcul al taxei s-a schimbat. In consecinta, in perioada imediat urmatoare, companiile vor fi obligate sa plateasca diferenta dintre suma achitata atunci si valoarea de 2% din cifra de afaceri pe 2018.(din care companiile au platit avans la inceputul lui 2018 - n.red.), a declarat Dumitru Chisalita.In afara acestei plati, companiile vor trebui sa achite, tot in acest an, inca o taxa de 2% din cifra de a anului 2018, in contul datoriei pe anul 2019., apreciaza Dumitru Chisalita.In aceste conditii,, mai apreciaza Dumitru Chisalita.Cu alte cuvinte, pana la urma, tot romanul de rand ramane sa plateasca pentru lacomia statului.