Facturile la gaz ar putea creste din cauza gerului. Cum stam cu tarifele la curent

Ziare.

com

Dupa ce luni functionase la nivel optim, iar marti la nivel normal, Sistemul National de Transport (SNT) al gazelor a intrat, miercuri, in stare de dezechilibru. Mai rau e ca, daca cererea de gaz va continua sa creasca, iar cantitatea disponibila va scadea in ritmul din prima parte a saptamanii, joi, pe 1 martie, SNT ar putea intra in stare de risc.Specialistul in energie Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Intelligent Energy, apreciaza ca situatia ii va costa inclusiv pe consumatorii casnici."In orice sistem economic, o crestere a cererii duce la o majorare a pretului. Cresterea cererii de gaz va duce la scumpirea lui, cu siguranta. Pentru consumatorul de rand, insa, majorarea pretului nu se va vedea imediat, in factura lunii aprilie, sa spunem, ci peste timp.Iata de ce. Metodologia de calcul al preturilor reglementate la gaz prevede ca pretul gazului e calculat pe baza costurilor pe care le au furnizorii intr-un interval de timp. La momentul de fata, avem ceea ce se numeste CUG (cost cu utilizarea gazelor), iar in baza lui, pretul ramane fix.Dupa expirarea valabilitatii acestui CUG (la finele lunii martie - n.red.), insa, se vor lua in considerare costurile cu gazele pe care furnizorii le au acum. Care sunt mai mari. Iar, ulterior, cresterea de pret se va resimti", a apreciat Dumitru Chisalita.Singura situatie in care pretul gazului nu va creste ar fi cea in care furnizorii n-ar cumpara acum gaz, ci l-ar livra pe cel din depozitele pe care legea ii obliga sa le aiba.Nu doar cererea de gaz a crescut, in ultimele 4 zile, ci si cea de electricitate. Mai exact, consumul de electricitate al Romaniei a depasit luni 9.400 MW/h si a ajuns aproape de cel istoric, inregistrat in 2017.In consecinta, si preturile MWh de pe piata spot (numita si Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) au explodat. Cu toate astea, consumatorul casnic n-ar trepui sa plateasca facturi mai mari la curent, sustine Catalin Dimofte, analist al pietelor de energie."Este adevarat ca s-au inregistrat cresteri de preturi pe piata spot. Sansele ca aceste scumpiri sa fie resimtite de consumator sunt, insa, destul de mici. Fluctuatiile mari de pret pe piata spot sunt relativ normale. Niciun furnizor serios nu s-ar duce la clientii lui sa le ceara mai multi bani, in conditiile in care a avut preturi mai mari pe piata spot pentru cateva zile.Daca aceste preturi ridicate s-ar mentine pentru o luna sau doua, alta ar fi situatia. Dar momentan, nu e cazul. Nu intrevad majorari semnificative ale costurile suportate de populatie, de pe urma fluctuatiilor din piata spot din aceste zile", a precizat Catalin Dimofte, pentru