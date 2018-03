Gazele se scumpesc cu 10%, de la 1 aprilie, pentru aproape 50% dintre romani. Te afli si tu printre ei?

Ziare.

com

In Romania, furnizorii pot cere pe gazele naturale vandute consumatorilor casnici doar atat cat le permite statul, prin intermdiul Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Cu alte cuvinte,de stat. Speciaistii numesc acest sistem "piata reglementata pentru consumatorii casnici" si apreciaza ca el a fost creat pentru a evita scumpirea exagerata a gazului care ar cauza scaderea numarului de romani care il pot folosi ca resursa.In acest conditii de reglementare a pietei, ENGIE - furnizor care alimenteaza aproape jumatate dintre consumatorii casnici din Romania - a obtinut pe 29 martie Anuntul a fost facut chiar de autoritate , pe site-ul propriu."Pentru operatorul economic ENGIE Romania SA se va inregistra o crestere de pret pentru furnizarea reglementata aplicata clientilor casnici, crestere datorata, in principal, corectiilor aplicate pentru perioada trimestrului IV 2016 - trimestrului I 2018, cand pretul practicat a fost mai mic decat costurile aferente furnizarii, ceea ce insemna o crestere de 1,2 bani/kWh, de la 11,8 la", se arata in comunicatul ANRE.De ce a fost nevoie, de fapt, de aceasta scumpire, care s-ar putea dovedi impovaratoare pentru multi dintre romani? ANRE sustine ca in perioada amintita - adica incepand din ultimele luni ale anului 2016 si pana in primele trei luni ale lui 2018 -. In consecinta, era nevoie de o majorare de tarif astfel incat compania sa nu iasa nejustificat in pierdere.O explicatie similara au oferit pentrusi oficialii ENGIE, care sustin ca activitatea de furnizare a gazelor naturale la preturile practicate in ultimul an si ceva aducea pierderi semnificative companiei."Ca efect direct al dereglementarii pretului de achizitie a gazului (fapt care s-a petrecut pe data de 1 aprilie 2017, deci un urma cu un an - n.red), costurile cu achizitia gazelor naturale au crescut, generand. Astfel, incepand cu trimestrul IV al anului 2016, ENGIE Romania a acumulat, acestea fiind recunoscute prin acordarea acestei cresteri a pretului final, conform metodologiei in vigoare", potrivit oficialilor ENGIE.Expertul in energie Dumitru Chisalita, fost presedinte al Consiliului de Administratie al Transgaz, a explicat pentrumodul in care se calculeaza pretul gazelor pentru consumatorii casnici. In acest context, acesta a apreciat ca scumpirile gazelor din acest an au fost total nejustificate."Formarea pretului gazelor pentru populatie, fiind reglementat, are la baza metoda numita 'cost plus'. Se procedeaza astfel: ANRE aduna valoarea tuturor facturilor pe care furnizorul le are pentru gazul cumparat si pentru livrarea acestuia catre populatie si imparte rezultatul la cantitatea de gaz livrata (recunascand doar partial anumite cheltuieli - n.red). Astfel, stabileste ce cost a avut furnizorul cu gazele naturale. In functie de acel cost pe care l-a avut, ANRE ii va aproba furnizorului pretul pe care il va incasa pentru gaze in urmatoarea perioada de jumatate de an, un an sau doi ani, in functie de situatie. In plus peste acest pret furnizorul mai are dreptul la o", a mai explicat Dumitru Chisalita.Expertul in energie a mai spus ca, in conditiile in care gazul s-a ieftinit in ultima perioada, nimic nu justifica scumpirile pe care trebuie sa le suporte populatie."Inca de cand avusese loc prima scumpire din acest an, pe 10 ianuarie, se vorbea si despre aceasta de la 1 aprilie. De ce a fost nevoie de scumpiri, in conditiile in care, in ultimele 3 luni pretul gazului pe care furnizorii il cumpara de la producatori a scazut cu 10% nu e foarte clar.Acest lucru ar fi si mai evident pentru toate lumea daca operatorii de pe piata ar fi obligati sa tranzactioneze gazele transparent. Acum, obligatia e doar teoretica. In realitate, operatorii sunt obligati sa incheie pe bursa, deci transparent, doar 30% dintre tranzactii. Restul de. Dar chiar si putinele date pe care le avem sunt relevante si suficiente pentru a vedea ca", a mai spus Dumitru Chisalita.Romanii care vor o factura mai mica la gaze pot sa isi aleaga, periodic, furnizorul care le face cea mai buna oferta din cei 36 autorizati in Romania. Nu e insa clar daca economia pe care ar face-o, tot schimband furnizorii, ar justifica efortul.