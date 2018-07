Gazele se vor scumpi cu pana la 13%. Va fi doar inceputul "erei gazelor scumpe" pentru care Romania nu e pregatita

Cum s-a pregatit Romania pentru cresterea preturilor la gaze

Vestea si mai proasta este ca tara noastra intra nepregatita intr-o era a gazelor scumpe. Iar asta n-are cum sa nu ne coste pe toti, mai devreme sau mai tarziu."Tendintele de pret al gazelor naturale, atat pentru gazele din productia interna, cat si pentru gazele din import care vor fi necesare in sezonul rece, dar si folosirea gazelor din depozite vor duce la cresterea pretului gazelor naturale la populatie in sezonul rece cu cca. 10%, pe baza datelor de la Bursa Romana de Marfuri (BRM).In baza acelorasi tranzactii, derulate pe BRM, se desprinde faptul ca aceasta crestere a preturilor gazelor pentru populatie va fi mult mai mare in partea de nord a tarii, aici pretul putand sa creasca cu cca. 13%", se arata in analiza realizata de Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta.Din pacate, aceste scumpiri la gaze nu sunt singurele din acest an. In luna ianuarie, facturile au mai crescut cu 8%. In plus, aproape jumatate dintre romani - adica cei care sunt clienti ai Engie Romania - au mai suportat o crestere a facturilor cu 10%, incepand din luna mai, in urma unei decizii a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.Cauzele care stau la baza scumpirilor anuntate sunt multiple. Printre ele se numara majorarea pretului petrolului cu peste 50% in ultimul an, care atrage scumpirea gazelor pe pietele internationale, dupa circa 6 luni. Mai sunt si alti factori, dar nu unii pe care specialistii in energie sa nu-i fi putut lua in calcul pentru a se pregati pentru schimbarile din piata.Din pacate, cei care stabilesc strategiile energetice in Romania fie n-au inteles trendurile, fie n-au fost interesati sa le analizeze. Cert este ca tara noastra nu e pregatita sa faca fata scumpirilor care vor veni, spune Dumitru Chisalita, fost director al Romgaz."Am avut o era a gazelor ieftine, incepand ca de prin 2012 pana prin 2018. Practic, vorbim despre o perioada in care au scazut foarte, foarte mult preturile. Dar evident ca asta nu avea cum sa dureze la infinit.De aceea, foarte multe companii, dar si unele state, au folosit perioada de circa 6 ani pentru a-si eficientiza activitatea. Si-au redimensionat retelele si au luat, in general, o serie de masuri pentru a minimiza costurile de exploatare si utilizare a gazului.Din pacate, in tot acest timp, Romania n-a facut altceva decat sa se bucure ca gazul e ieftin. Nu s-a gandit ca orice ieftinire va fi, mai devreme sau mai tarziu, urmata de o scumpire. Asa ca ceea ce se intampla acum ne prinde, iarasi, nepregatiti.Si mai rau este ca, in loc sa incepem macar acum sa facem ce trebuie si sa punem in ordine tot ce inseamna productie si piata de gaze, mai suntem si populisti. Iar toate astea nu creioneaza o perspectiva prea buna", a declarat pentruDumitru Chisalita.Solutiile pentru dezvoltarea acestui sector energetic ar fi organizarea lui dupa reguli sanatoase, cu doar un minim de implicare a politicului, dar si crearea unei piete puternice de gaze. Usor de zis, greu de facut.In ultimii 20 de ani, Romania n-a reusit sa faca in directia consolidarii sectorului decat vreo cativa pasi stangaci.O analiza a Asociatiei Energia Inteligenta arata ca, de fapt, Romania n-a avut niciodata o piata libera a gazului. Nici macar la inceputul anilor 1900, cand a inceput exploatarea. In permanenta, intr-o forma sau alta, statul s-a implicat in functionarea pietei. O face si astazi, in conditiile in care pretul gazului este inca reglementat pentru cei mai multi dintre consumatorii casnici.Cu alte cuvinte, astazi, furnizorul cumpara de la producator sau importator gazul cu ce pret poate. Cu toate astea, nu-l poate vinde consumatorului decat la un pret acceptat de Agentia Nationale pentru Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).Problemele sectorului gazier sunt similare cu cele intalnite in alte sectoare ale economiei. Mai exact, cand a venit vorba despre dezvoltare, acolo unde trebuia sa primeze interesul economic, si-a bagat coada politicul. Asa s-a ajuns ca, in ciuda efectuarii unor investitii in productia si transportul de gaze, productivitatea din sector sa scada, in 2016, pana la nivelul anilor 1960, potrivit Asociatiei Energia Inteligenta.Culmea este ca Romania inca ar mai avea timp sa dea legi care sa schimbe in bine soarta sectorului gazelor. Dar n-o face nici macar acum, in al 12-lea ceas. Si, din pacate, cei care vor avea de suferit de pe urma acestei nepasari sunt oamenii obisnuiti, la care reaponsabilii cu siguranta energetica a Romaniei nu par sa mai aiba timp sa se gandeasca.