Guvernul ia masuri controversate pe piata gazelor si spune ca o face pentru romani - de ce nu e asa si cum vom pierde, de fapt

Asa cumv-a informat deja, pe 21 decembrie, cabinetul Dancila a plafonat, prin ordonanta de urgenta, pretul la care producatorii romani de gaze isi pot vinde marfa . Cu alte cuvinte, Guvernul a decis ca in urmatorii 3 ani, producatorii - dintre care cei mai mari sunt Romgaz si OMV Petrom - vor mai incasa doar 68 lei pe MWh vandut, nu 90 lei sau chiar mai mult, cum fac acum.Inca dinainte de adoptarea ordonantei, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, ing. Dumitru Chisalita, a explicat pentru Ziare.com ca aceasta masura i-ar lasa pe producatori fara bani de investitii. Iar asta inseamna ca am pierde cu totii. In plus, plafonarea ar fi in dezavantajul romanilor si din cauza ca acestia ar ajunge sa consume gazul de import - de care Romania are nevoie - la un pret mult mai mare.In plus - spunea atunci expertul consultat de Ziare.com - plafonarea pretului la gazele romanesti incalca atat legi nationale, cat si acorduri dintre producatori si stat si angajamente pe care Romania si le-a luat in fata UE. Iar asta inseamna ca riscam infringementul si plata unor amenzi de zeci de mii de euro pe zi pentru plafonarea pretului la gaze.Constient, se pare, ca plafonarea de pret ar putea fi anulata destul de repede, statul si-a pastrat si un alt instrument prin care sa poata actiona asupra producatorilor de gaz, ca sa se laude apoi ca a luat masuri in interesul romanilor.Este vorba despre un proiect de lege care schimba modul de impozitare a producatorilor de gaze , impunandu-le sa plateasca dari nu in functie de valoarea din Romania a productiei, ci in functie de pretul cu care acesta s-ar vinde, teoretic, la Central European Gas Hub (CEGH) de la Baumgarten, in Austria. Practic, e o modalitate arbitrara de a le lua producatorilor taxe din banii pe care nu-i fac, despre care Ziare.com v-a relatat deja pe larg.De fapt, statul a facut deja un prim pas in aceasta directie, impunandu-le producatorilor sa plateasca o dare (redeventa) in functie de pretul gazului de la Viena, care e mai mare decat cel din Romania. Prin proiectul de lege aflat pe masa deputatilor, nu incearca decat sa calculeze si alte impozite raportat la preturile din Austria.In mod normal, atunci cand s-a hotarat sa plafoneze pretul gazelor, Guvernul ar fi trebuit sa retraga aceasta initiativa legislativa din Parlament. Dar n-a facut-o. De ce, a explicat pentru Ziare.com expertul in energie Dumitru Chisalita., explica Dumitru Chisalita.Practic, indiferent care dintre proiectele Guvernului va ramane in picioare, rezultatul va fi tot dezastruos: pe termen lung, producatorii din Romania risca sa ramana fara bani de investitii. Iar asta inseamna, inainte de toate, ca tara noastra va produce mai putin gaz si va fi nevoita sa importe tot mai mult, la preturi din ce in ce mai mari.