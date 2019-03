De ce risca modificarile OUG 114 sa faca mai mult rau decat bine, in Energie

De ce modificarile OUG 114 ar putea crea noi probleme in Energie

Ziare.

com

Motivul: proiectul de modificare a ordonantei publicat de Ministerul Finantelor elimina o singura problema majora pe care risca sa o provoace ordonanta, dar creeaza, in schimb, multe altele.Asa cumv-a informat deja, OUG 114 prevede ca toate companiile care activeaza in domeniul energiei urmeaza sa plateasca o taxa anuala in cuantum de 2% din cifra de afaceri. In plus, pretul gazelor din productia interna - care ar urma sa ajunga cu precadere la populatie - va fi plafonat la 68 lei/MWh, pentru urmatorii 3 ani.Cum gazele din productia interna nu ajung, se va stabili un cos de gaze, adica un mecanism prin intermediul caruia statul va stabili cat gaz autohton si cat din import trebuie sa primeasca fiecare categorie de consumatori.In plus, tot ordonanta stabilea ca pretul energiei electrice pentru populatia care beneficiaza de serviciul universal - adica pentru cei care nu si-au schimbat niciodata furnizorul sau revin la furnizorii de ultima instanta (Electrica, Enel, Cez si E.on) - va fi plafonat pentru urmatorii 3 ani.OUG 114 aduce si o multime de alte schimbari neinspirate in sectorul energetic, care ii vulnerabilizau pe actorii din piata si expuneau riscului de a fi controlati politic de catre stat Reactiile la modificarile pe care OUG 114 urmeaza sa le aduca in Energie n-au intarziat sa apara. Comisia Europeana a trimis Romaniei o scrisoare de punere in intarziere - premergatoare demararii procedurii de infringement - in urma plafonarii pretului gazelor.Expertii au explicat la acel moment pentruca aceasta plafonare va duce la inchiderea burselor de gaze si va face loc din nou pe piata "baietilor destepti" din Energie , eliminati cu greu din sistem in 2012.Marii producatori de energie din tara au transmis Guvernului ca OUG 114 va pune in pericol siguranta energetica a Romaniei, periclitand inclusiv proiecte majore, cum ar fi retehnologizarea Reactorului 1 de la Cernavoda La un moment dat se parea ca toate acestea au dus la tensiuni in cadrul aliantei de guvernare. La un moment dat, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, i-a transmis ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sa nu mai emita opinii cu privire la domeniul Energiei, din cauza ca nu se pricepe.In realitate, insa, se pare ca tensiunile au fost mai degraba un joc politic. Sau, daca au existat intr-adevar, n-au adus niciun beneficiu.Potrivit proiectului de modificare a OUG 114, CET-urile - care produc, in regim de co-generare, agent termic pentru populatie si elergie electrica - vor beneficia de gaze din productia interna, la pret plafonat. Iar asta inseamna ca vor avea costuri de productie mai mici si vor da caldura si curent mai ieftin.O alta modificare a OUG 114 prevede ca distribuitorii de gaz si energie electrica vor avea recunoscut, in tarifele de transport si distributie, un procent de 6,92% pentru investitii in infrastructura de retea.Din pacate, taxa anuala de 2% pe cifra de afaceri - despre care pana si conducerea ANRE spune ca e prea mare - nu va fi eliminata.Singurele companii care vor scapa de plata ei - si vor plati in schimb cat decide ANRE - vor fi acelea care produc energie pe baza de carbune (decizie luata in urma grevei de proportii din aceasta iarna de la Complexul Energetic Oltenia) si CET-urile care produc atat agent termic, cat si energie electrica.Desi e impachetata frumos, aceasta ultima masura risca sa faca mai mult rau decat bine. Potrivit presedintelui Asociatiei Energia Inteligenta, Dumitru Chisalita, motivele tin incalcarea unor principii de concurenta.De altfel, chiar presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a apreciat anterior ca eliminarea taxei de 2% doar in cazul unora dintre producatorii de energie ar putea fi ajutor ilegal de stat.Potrivit lui Dumitru Chisalita, proiectul de modificare a OUG 114 aduce multe schimbari in legislatie, dar acestea tin de aspectele tehnice din industrie si s-ar putea dovedi greu de aplicat.In schimb - desi au avut timp sa gandeasca o multime de modificari de amanunt ale OUG 114 - Guvernul n-a eliminat niciuna dintre prevederile care risca sa arunce sectorul energetic in haos, cum ar fi plafonarile de pret ale resurselor.