Pretul gazelor ar urma sa fie plafonat cu o luna mai tarziu decat era prevazut in OUG 114

Potrivit OUG 114/2018, pretul gazelor de productie interna urma sa fie plafonat in perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, insa Guvernul are in plan modificarea acestei ordonante in sedinta de vineri.Amanarea cu o luna a plafonarii pretului gazelor nu era inclusa in proiectul de modificare a OUG 114/2018, publicat marti pe site-ul Ministerului Finantelor.La inceputul lunii martie, Comisia Europeana a declansat procedura de infringement impotriva Romaniei , intrucat masurile din OUG 114/2018 incalca directivele din sectorul gazelor naturale.OUG 114/2018 prevede, printre altele, plafonarea pretului de productie interna al gazelor naturale la 68 de lei pe MWh.