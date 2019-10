Pretul gazelor pentru consumatorii casnici ar putea creste cu circa 10% de la 1 aprilie 2020

Ziare.

com

Noul calendar de liberalizare agreat de autoritatile romane si Comisia Europeana prevede ca piata de gaze va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, insa, intre 1 aprilie 2020 si 31 martie 2021, va exista o perioada de tranzitie.In acest interval tranzitoriu, 50% din necesarul consumatorilor casnici si al termocentralelor va fi asigurat in regim reglementat, la pretul plafonat de 68 de lei pe MWh, iar 50% din gaze vor fi achizitionate de pe piata libera."Daca se va aplica acest 'gas release', de la 1 aprilie 2020 va fi o scumpire de 9-10%, la preturile care sunt acum pe bursa", spun surse din sectorul energetic. Romania are termen 26 decembrie pentru a prelua in legislatie noul calendar de liberalizare a pietei gazelor . Aceasta dupa ce, in cadrul unei proceduri de infringement, ca urmare a OUG 114/2018, tara noastra a primit de la Bruxelles o amanare de trei luni pentru a nu fi trimisa in fata Curtii Europene de Justitie.Piata de gaze naturale va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, iar cea de energie electrica la 1 iulie 2021, inclusiv la consumatorii casnici, spunea Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele ANRE, in urma cu doua saptamani."Va fi o liberalizare completa la 1 aprilie 2021 la gaze si la 1 iulie 2021 la energie electrica, atat pe piata angro, cat si pe cea de retail, adica si la consumatorii finali", a afirmat oficialul ANRE, intr-o conferinta de specialitate.Potrivit acestuia, masura a fost agreata de toti participantii la piata, precum si de Comisia Europeana."Nu mai are niciun rost sa pastrezi piata reglementata pe segmentul de retail, daca piata angro este liberalizata. Am discutat cu toti actorii din piata si cu Comisia Europeana si toata lumea a fost de acord ca nu este o abordare sanatoasa sa mentii preturile reglementate la consumatorii finali casnici, daca ai o piata libera pe angro.Tot timpul vei avea de-a face cu diferente in plus si minus, care trebuie reglate si care influenteaza concurenta. Scopul este sa avem concurenta, iar furnizorii mari si cei mici sa se concureze in piata, ceea ce se poate realiza doar in conditiile unei piete liberalizate complet", a explicat Bege.ANRE va continua sa avizeze doar tarifele de furnizare in regim de ultima instanta, pentru o perioada limitata, in caz de urgente, precum falimentul sau incapacitatea furnizorului de a livra energie sau gaze.Responsabilii din energie merg pe doua planuri pentru a fi siguri ca acest lucru se va indeplini: acest calendar va fi legiferat fie prin Lege, in Parlament, fie prin Ordonanta de Urgenta, in cazul in care lucrurile sunt blocate in forul legislativ."Am primit o amanare de trei luni de la Comisia Europeana, astfel ca trebuie sa rezolvam problema pana la 26 decembrie. In cazul in care lucrurile se blocheaza in Parlament, avem pregatit un proiect de ordonanta de urgenta, identic cu ce se discuta in Parlament. Sper ca tulburarile la nivel politic sa nu pericliteze acest plan, pentru ca nu cred ca Comisia Europeana va fi dispusa sa ne dea alte termene", a aratat reprezentantul ANRE.Daca Romania nu rezolva aceste probleme in termenul acordat de Comisia Europeana, dosarul de infringement va ajunge la Curtea Europeana de Justitie.