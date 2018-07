Teodorovici sustine ca suntem intr-o situatie extrema, care justifica plafonarea pretului la gaze. PNL il acuza ca face jocul rusilor

Ce ar trebui sa fie extrem ca sa ne convingem ca e o situatie extrema?

De ce spune Teodorovici ca ar ajuta plafonarea pretului la gazul romanesc

Romgaz: Facem investitii importante, de zeci de milioane de euro

Ludovic Orban: O prostie care vine in sprijinul Gazprom si altor parteneri ai lui Dragnea

Seful de la Finante a precizat, joi, ca proiectul de hotarare de guvern pentru plafonarea pretului la gaze la 55 lei/Mwh va intra in prima lectura in sedinta de azi.Intrebat de jurnalisti daca va trebui modificata Legea Energiei pentru a putea plafona pretul gazelor naturale din productie interna, ministrul Teorodovici a raspuns negativ."Sunt prevederi in proiect care trimit atat la Legea Concurentei, cat si la cea Energiei", a spus Teodorovici.Totusi, au insistat jurnalistii, in Legea Energiei se prevede ca doar in situatii extreme se poate recurge la o plafonare de pret.In Romania exista tot soiul de piedici din acestea in legislatie. Pentru mine, pentru Ministerul Finantelor, e o problema ca cei doi operatori (Romgaz si OMV Petrom - n.red.) au crescut nejustificat pretul la gaze, in conditiile in care nu au facut investitiile la care s-au angajat", a adaugat ministrul Teodorovici.Reamintim ca, incepand cu data de 1 aprilie 2017, piata de gaze din Romania a fost partial dereglemnentata. Ca urmare a acestui fapt, de la data respectiva, furnizorul cumpara cu ce pret poate gazul de la producator si il vinde cat mai avantajos posibil care consumatorii industriali.In schimb, catre consumatorii casnici, furnizorul nu poate vinde gazul cumparat pe piata libera decat la pretul reglementat si acceptat de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) . Chiar si aceasta forma de reglementare ar urma fie eliminata, insa, la finele lunii iunie 2021.In aceste conditii, Ministerul Finantelor vine cu propunerea de a reintroduce o plafonare a pretului gazelor din productia interna la 55 lei/Mwh.Doua sunt motivele care, sustine Ministerul Finantelor, ar justifica masura. Primul, potrivit notei de fundamentare, este "stoparea cresterii necontrolate a preturilor gazelor naturale din productia interna, generata de pozitia dominanta a celor doi mari producatori care au cota de piata, fiecare de peste 46% si impreuna de 95% (Romgaz si OMV Petrom - n.red) ".Al doilea: "mediu concurential adecvat pentru fiecare din cei 7 producatori de gaze naturale din Romania", potrivit aceluiasi document. Cu alte cuvinte, dupa plafonarea preturilor, si ceilalti 5 producatori (Amromco Energy, Raffles Energy, Foraj Sonde, Stratum Energy si HUNT OIL Company - n.red.) vor avea posibilitatea de a se dezvolta.Eugen Teodorovici a declarat ca una dintre nemultumirile sale tine de faptul ca cele doua mari companii de pe piata romaneasca - Romgaz si OMV Petrom - au tot crescut preturile gazelor, in ciuda faptului ca nu au facut o serie de investitii pe care si le-ar fi asumat.Intr-un raspuns formulat la solicitarea, Romgaz a declarat, insa, ca face investitii importante."Mentionam ca, in anul 2017, compania a realizat investitii in valoare de 781,77 milioane lei, in crestere cu 57,07% fata de nivelul realizat in anul precedent.Compania deruleaza proiecte importante, cum este construirea unei noi Centrale Termo-Electrice la Iernut, proiect in valoare de 268 milioane de euro, proiect aflat in derulare, dar si investitii in proiectul Caragele, de exploatare si explorare in zona Muntenia Nord-Est, unde investitiile au ajuns deja la 40 miliarde de euro, iar in perioada urmatoare vom mai investi circa 100 miloane de euro in acest proiect.Sume importante vor fi investite si in echipamentele afate in exploatare, in imbunatatirea instalatiilor aflate in exploatare, in dezvoltarea depozitelor de gaze ale companiei si a securitatii acestora", se arata in raspunsul remis de Romgaz catreAflat la Braila, liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca plafonarea pretului gazelor din productia interna este "un populism ieftin" si "o prostie", care va aduce beneficii pentru "Gazprom si alti parteneri ai lui Liviu Dragnea"."O prostie. Un populism ieftin care se va intoarce impotriva cetatenilor si economiei. De cand PSD a revenit la putere, din mai 2012, niciun cetatean roman, nicio localitate nu a mai infiintat o distributie de gaz locala, pentru ca ei au mutat la Ministerul Economiei (procedura -n.red.) si Ministerul Economiei, in cea mai mare parte, a fost condus de ei si nu a aprobat niciun proiect de infiintare a institutiilor locale de gaz.Este absolut penibil ca in Romania, care este o tara care are gaz, este una dintre putinele tari care beneficiaza de resurse de gaz aproape suficiente pentru consumul intern, sa tii 65% din populatie neconectata la reteaua de gaz", a spus Ludovic Orban.Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA) anunta, prin intermediul unui comunicat de presa, ca plafonarea pretului gazelor din productie interna este discriminatorie. In plus, masura va acutiza dependenta Romaniei fata de importurile de gaze, sustine asociatia.