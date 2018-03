Transgaz a cumparat, in perioada geroasa, gaze cu 40% mai scumpe decat pretul pietei

Ziare.

com

Pretul la care Transgaz a cumparat gaze este cu 40% mai mare fata cotatia medie de 90 de lei pe MWh inregistrata in februarie, potrivit datelor Bursei Romane de Marfuri.Reprezentantii companiei explica faptul ca, intre 22 si 26 februarie 2018, in contextul avertizarilor meteo de ger si in conformitate cu prevederile art. 83 din Codul Retelei aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013, Transgaz a cumparat pe bursa 12 milioane metri cubi de gaze pentru echilibrarea SNT."Precizam ca tranzactiile s-au efectuat in mod transparent si nediscriminatoriu, prin utilizarea mecanismelor de piata si cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare. Cu toate acestea, in data de 26.02.2018 s-a inregistrat la nivelul SNT un deficit de cca. 10,6 milioane mc", se arata in comunicatul companiei.Necesarul Transgaz pentru echilibrarea sistemului a presupus initierea ordinelor de achizitie de gaze naturale pentru cantitatea totala de 244.950 MWh cu livrare in perioada 22 februarie - 1 martie 2018.Pe 27 februarie, tinand cont de mai multi indicatori specifici, societatea a decis sa cumpere 53.250 MWh (echivalentul a 5 milioane de metri cubi). In consecinta, a initiat 5 ordine de cumparare de gaze naturale pentru echilibrare pe platforma STEGN gestionata de BRM, in pachete de 10.650 MWh (echivalentul a unui milion de metri cubi) fiecare. A existat o contraoferta unica pentru un singur pachet, la pretul de 129 de lei. In urma licitatiei, tranzactia s-a incheiat cu pretul de 127 de lei/MWh - pret minim licitat de catre vanzator pana la ora 14:58, in conditiile in care sedinta de tranzactionare pe bursa se incheie la ora 15:00.Oficialii Transgaz spun ca aceste costuri vor fi suportate de operatorii care s-au aflat in deficit in acel moment."In data de 27.02.2018, starea de dezechilibru a SNT a fost cu titlu de deficit, conform art.1022 din Codul Retelei. Pretul aplicabil a fost de 127 lei/MWh, pentru utilizatorii retelei cu un deficit care s-a incadrat intr-o toleranta aprobata de 5%, si de 127 lei plus 10% pentru utilizatorii retelei cu un deficit peste pragul de toleranta de 5%, conform reglementarilor prevazute in Codul retelei. Acest tarif de dezechilibru (...) reprezinta pretul aplicabil doar utilizatorilor retelei care au dezechilibrat Sistemul National de Transport", sustine compania de transport al gazelor.Potrivit Transgaz, consumatorii finali nu vor plati mai mult pentru gaze."Pretul de 127 de lei/MWh este tariful de dezechilibru pentru ziua respectiva, adica pretul aplicabil pentru utilizatorii retelei care au fost in deficit si care nu si-au indeplinit obligatia legala de echilibrare a portofoliilor proprii (conform Regulamentului (UE) 312/2014). In niciun caz nu reprezinta 'o crestere spectaculoasa a pretului de vanzare a gazului' din piata", potrivit comunicatului.Reprezentantii Transgaz au mai sustinut ca in perioada geroasa de la finele lunii februarie, pretul gazelor a crescut la nivel european, data fiind majorarea cererii.Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a considerat insa ca Transgaz, E.ON, Engie si OMV Petrom au avut o vina pentru dezechilibrul SNT de saptamana trecuta si le-a amendat. La randul lor, companiile au informat ca vor contesta amenda.