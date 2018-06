Un oficial UE ne spune cum am putea sa avem gaze mai ieftine

Ziare.

com

Intr-un interviu acordat Agerpres , oficialul a vorbit despre liberalizarea pietei, astfel incat sa fie incurajata concurenta, ceea ce ar duce la preturi mai mici."Credem ca, daca va diversificati sursele si rutele de aprovizionare, nu doar conductele, ci si gaz natural lichefiat (LNG), dar si resurse care vin din zona caspica, toate acestea vor creste concurenta, iar concurenta este cea mai buna metoda pentru a pastra preturile la un nivel normal si chiar pentru a le cobori.Atata vreme cat aveti monopol sau oligopol in piata, ei vor determina pretul in functie de ce cred ei si de ce au nevoie, iar profiturile vor fi ale lor si nu vor merge niciodata catre consumatori. Iata de ce competitia si deschiderea pietei sunt atat de importante, sa aduca mai multi jucatori in piata", a declarat Klaus-Dieter Borchardt.Oficialul european a vorbit si despre importanta gazelor rusesti pentru Europa."In prezent, 30-40% din gaze vin din Rusia. Cred ca aceasta cifra demonstreaza importanta gazelor rusesti si, daca cineva crede ca aceasta pondere poate fi scazuta dramatic intr-o perioada scurta de timp, atunci greseste.Gazele rusesti vor fi prezente atata vreme cand gazele naturale vor ramane o componenta foarte importanta a mixului nostru energetic, care ar putea sa se schimbe in timp. Dar, pentru moment, este si ramane o foarte importanta sursa", a punctat el.Acesta a tinut sa precizeze ca la nivelul UE nu s-a spus nimic negativ de gazele rusesti, ci de modul in care sunt transportate spre Europa."Iar noi, cei de la Comisia Europeana, nu am spus niciodata ceva negativ despre gazul rusesc in sine. Ceea ce nu ne place si unde avem probleme este modul in care acest gaz este transportat spre Europa. Pentru ca rusii fie saboteaza tranzitul prin Ucraina, fie gazul merge doar spre piata de vest si ocoleste sud-estul Europei. De aceea, vrem sa construim acest tip de infrastructura de care vorbeam mai devreme", a mentionat Klaus-Dieter Borchardt.