Valul de frig a facut preturile gazelor sa creasca cu 50% in Europa. S-ar putea atinge nivelul record din 2010!

Iarna extrem de rece din nord-vestul Europei i-a facut pe traderi sa se bata pentru gaze pe pietele din Marea Britanie, Olanda, Belgia si Franta, pe fondul problemelor din regiune.In Olanda, peste 200 de mari companii au fost somate de Guvern ca pana in anul 2022 sa inceteze sa se mai aprovizioneze cu gaze naturale produse la zacamantul Groningen, unde exploatarea gazelor provoaca seisme care afecteaza locuintele din regiune.In Marea Britanie, compania Centrica a decis sa inchida cea mai mare capacitate de stocare a gazelor naturale.Stocurile de gaze naturale din depozitele subterane din Marea Britanie, Belgia si Franta sunt la cel mai redus nivel din 2015 iar livrarile de LNG (gaze naturale lichefiate) sunt insuficiente, din cauza cererii ridicate din Asia.Pretul gazelor naturale in Marea Britanie a urcat cu 50% saptamana aceasta in conditiile in care temperaturile scazute au majorat cererea pentru gaze, care sunt folosite la incalzirea a 80% din locuinte.Traderii avertizeaza ca saptamana viitoare cererea ar putea atinge cel mai ridicat nivel din 2010, cand temperaturile in Marea Britanie au scazut sub 20 de grade Celsius.Olanda, Belgia si Franta se confrunta cu dificultati similare, meteorologii avertizand ca urmeaza o noua racire a vremii.Piata nu este foarte ingrijorata deoarece deseori februarie este cea mai rece luna a iernii, iar exceptand cazul in care se intampla ceva neasteptat, cererea de iarna ar urma sa se incheie, declara recent Tor Martin Anfinnsen, vicepresedinte de marketing la Statoil ASA, cel mai mare producator de gaze naturale din Norvegia.Pe masura ce se apropie primavara si vara, consumul si preturile scad, ceea ce duce la diminuarea cantitatilor de gaze naturale lichefiate care ajung in Europa.In plus, in acest an oferta de LNG va fi mai mare gratie proiectului Yamal inaugurat recent de Rusia precum si a terminalului de export de la Cove Point, de pe coasta Golfului Mexic.