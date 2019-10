A fost lansat monitorul preturilor la alimente. Ce magazine participa

Ziare.

com

Prin intermediul platformei, consumatorii pot identifica atat magazinele disponibile in zona in care se afla, magazinele in care sunt disponibile produsele pe care doresc sa le achizitioneze, precum si preturile practicate de acestea.Astfel, consumatorii fac o alegere motivata intre ofertele mai multor magazine, fapt ce contribuie la amplificarea concurentei pe piata de retail alimentar. Pana in acest moment, lanturile de magazine care participa la proiect suntPresedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a declarat marti ca se asteapta la un numar mare de utilizatori in primele zile, cum s-a intamplat si la lansarea Monitorului preturilor carburantilor."Platforma functioneaza tehnic bine, dar ea e desenata, gandita pentru un anumit numar de utilizatori. Se prea poate ca in primele zile interesul sa fie atat de mare incat sa depasim acest numar si uneori pot sa apara intarzieri.Experienta de la comparatorul pentru combustibili ne-a aratat ca solutia tehnica e buna, produsul e fiabil. Sunt convins ca pe termen mediu lucrurile vor merge bine", a declarat marti presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, intr-o conferinta de presa.Acesta afirma ca produsul va fi imbunatatit pe parcurs, iar autoritatea de concurenta se va asigura ca informatiile furnizate consumatorilor sunt actualizate si sunt corecte."Incepand de astazi avem platforma Monitorul preturilor in formula completa. Daca pana acum putea fi accesat doar Monitorul preturilor carburantilor, de astazi, consumatorii pot verifica atat preturile alimentelor, dar si ale carburantilor, fara a mai fi nevoiti sa se deplaseze la locatiile fizice ale magazinelor, respectiv ale benzinariilor.Practic, au la indemana un instrument pe care il pot folosi pentru a-si planifica cumparaturile si alimentarea, fara a avea surprize atunci cand ajung la magazin sau la benzinarie. Vor sti care dintre comercianti are cea mai buna oferta, precum si suma de bani pe care o vor cheltui, deoarece au calculat-o in prealabil", a declarat Bogdan Chiritoiu.Monitorul preturilor produselor alimentare reprezinta varianta actualizata a proiectului pilot, lansat in 2016, accesibil doar in regiunea Bucuresti-Ilfov, care afisa preturile pentru 128 de produse (64 de categorii generice de produse, pentru fiecare dintre acestea erau disponibile doua preturi de produs individual: cel mai ieftin si cel mai bine vandut).In forma actuala, Monitorul preturilor produselor alimentarepoate fi accesat la nivelul intregii tari de pe mobil, tableta sau PC si afiseaza informatii despre aproximativAplicatia pentru mobil poate fi descarcata din Google Play sau App Store, iar platforma web poate fi accesata la adresa www.monitorulpreturilor.info Aplicatia Monitorul preturilor este dezvoltata de compania Maguay, iar cautarile si consultarea aplicatiei pot fi efectuate doar pe teritoriul tarii. Consiliul Concurentei gestioneaza platforma, dar datele/informatiile sunt incarcate in aplicatie, la nivel national, de catre companiile partenere.Proiectul are o valoare totala de 1,42 milioane lei, fara TVA (305.880 euro) si este finantat integral de la bugetul de stat.Autoritatea de concurenta a initiat proiectul Monitorul preturilor in 2016, avand ca partener institutional Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).In luna iulie a acestui an Consiliul Concurentei a lansat Monitorul preturilor carburantilor , una dintre componentele Monitorului Preturilor, care permite consumatorilor sa afle preturile practicate de catre principalele retele de distributie a carburantilor auto.Cele mai recente rezultate arata ca platforma a inregistrat in jur de 1,8 milioane de cautari, la trei luni si jumatate de la lansare.