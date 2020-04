Avertisment oficial de la trei organisme internationale: Exista risc de penurie alimentara!

Ziare.

"Incertitudinile legate de disponibilitatea hranei pot declansa un val de restrictii pentru exporturi", ceea ce ar provoca "o penurie pe piata mondiala", sustin intr-un rar comunicat comun chinezul Qu Dongyu, care conduce Organizatia ONU pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), etiopianul Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), si brazilianul Roberto Azevedo, directorul Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), citati de AFP.Potrivit celor trei organizatii care se ocupa de sanatate, alimentatie si comert mondiale, este important sa se asigure schimburile comerciale, "in special pentru a evita penurii alimentare", se spune in textul comun.Cele trei organisme internationale isi exprima ingrijorarea in special in legatura cu "incetinirea circulatiei de lucratori din industria agricola si alimentara", ceea ce blocheaza agricultura in numeroase tari din Occident, si cu "intarzierile la frontiere pentru containere" cu marfuri, ceea ce duce la o "risipa de marfuri perisabile si la o crestere a risipei de alimente".Organizatiile subliniaza, de asemenea, nevoia de protectie a salariatilor angajati in productia alimentara, a muncitorilor care lucreaza in industria de prelucrare agroalimentara si celor din distributie, pentru "a minimiza propagarea virusului in sector" si pentru "mentinerea canalelor de aprovizionare alimentara"."Atunci cand se pune problema de a proteja sanatatea si bunastarea concetatenilor lor, tarile trebuie sa se asigure ca toate masurile comerciale nu perturba canalul de aprovizionare alimentara", adauga directorii FAO, OMS si OMC."Tocmai in astfel de perioade cooperarea internationala este esentiala", subliniaza semnatarii comunicatului. "Trebuie sa ne asiguram ca raspunsul nostru la COVID-19 nu creeaza, in mod involuntar, penurii nejustificate de produse esentiale si exacerbeaza foamea si malnutritia", conchid ei.