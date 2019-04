Cu cat se vinde carnea de miel in tara, dupa ce multi fermieri romani au vandut tot ce aveau catre tarile arabe

Galati

Carnea de miel a aparut in magazinele si pietele din Galati. Chiar daca in judet exista un singur abator autorizat pentru sacrificarea animalelor, carnea de miel nu lipseste din galantare.Totusi, preturile sunt mai mari decat anii trecuti, deoarece producatorii au foarte putini miei. Majoritatea animalelor au fost vandute deja la export, iar cele ramase sunt sacrificate inainte de Paste.La marile magazine, carcasa de miel se vinde cu 27 lei kilogramul, in timp ce crescatorii de la sate cer 16 lei pe kilogramul de miel taiat si 10 lei pe kilogram pentru animalul viu."Sunt miei putini pe piata, asta inseamna preturi mai mari. Acum mielul in viu se vinde cu 10-12 lei kilogramul, iar carcasa costa pana la 20 de lei, la producator. La magazin este mai scump. Multe tranzactii s-au facut cu firme arabe, in ultima perioada au cumparat mii de miei. Sunt fermieri care nu mai au deloc animale, au vandut tot, au venit tiruri, au incarcat toate animalele", a declarat, pentru MEDIAFAX, fermierul Daniel Lupascu.O situatie asemanatoare este si in judetul Vrancea. Numerosi fermieri au vandut mieii unor firme arabe la preturi convenabile.Familia Tutu, de exemplu, are 1.000 de oi din rasa Tigaie ruginie, iar la inceputul lunii aprilie a trimis la export jumatate dintre animale. Cei mai cautati au fost mieii cu greutatea de 20-22 de kilograme."A venit in urma cu doua saptamani un tir din judetul Constanta si am vandut 500 de miei. Animalele ajung la export, in tarile arabe. Am vandut cu 12,5 lei kilogramul in viu, nu am stat pe ganduri si i-am dat. Pretul a fost bun. Suntem multumiti", a spus Adriana Tutu.In judetul Vrancea, sunt fermieri care isi vand animalele pe Facebook. Ei au postat pe reteaua de socializare anunturi care contin pretul si numerele de contact. Unul dintre fermieri anunta ca are 400 de miei crescuti ecologic pe care ii vinde la pretul de anul trecut."Dam start comenzilor de miei! Pretul va ramane acelasi de anul trecut, 20 lei /kg carcasa si 12 lei/kg viu. Avem miei de reproductie sau pentru sacrificare! Pentru detalii sau comenzi va asteptam in privat sau la telefon", scrie pe contul de Facebook al fermierului Stelian Crancu, din satul Ciolanesti, judetul Vrancea.Importatorii din tarile arabe au ajuns si in judetul Braila. Fermierii de acolo prefera exportul, deoarece preturile sunt mai bune decat cele de pe piata autohtona."Fata de anul trecut au fost mai bine platiti. S-au vandut catre tarile arabe, pe majoritatea ii vindem catre dansii. Avem o relatie cu dansii pe care ne-o pastram in fiecare an. Anul acesta, noi am vandut mielul in viu cu 12,5 lei pe kilogram. Acum pretul a scazut la 10 lei kilogramul in viu", a explicat Ion Serafim, crescator de ovine din localitatea Salcia Tudor, judetul Braila.In judetul Alba, mieii vii se vand cu 10-12 lei kilogramul, in timp ce un kilogram de carne costa intre 20 si 25 de lei."Chiar inainte de Paste, carnea de miel se va vinde cu 20 - 25 de lei kilogramul, deci se pastreaza preturile de anul trecut. Avem foarte multi miei, dar pretul este dictat de puterea de cumparare a oamenilor, care nu a crescut", spune Horia Morutan, presedintele Asociatiei Crescatorilor de Ovine Alba.Pentru a veni in sprijinul crescatorilor de ovine si a consumatorilor de carne de miel, Primaria Alba Iulia a autorizat temporar un centru de sacrificare, pentru perioada 15-28 aprilie, unde este asigurat examenul sanitar-veterinar inainte si dupa taierea animalelor. De asemenea, in Alba Iulia sunt puse la dispozitie 20 de boxe pentru vanzarea carnii de miel in Hala agroalimentara Centru, 35 mese cu vitrina si sase vitrine frigorifice, pentru vanzarea laptelui si a produselor lactate.In Brasov, potrivit crescatorilor de oi din judet, mieii se vand cu 11 lei kilogramul "in viu" si 24 de lei kilogramul de carne.In municipiul Brasov au fost amenajate zone in toate pietele alimentare, unde vanzarea mieilor se va face pana sambata, 27 aprilie.Purtatorul de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Tarcea, sustine ca in cele cinci piete ale orasului sunt puse la dispozitie 113 locuri pentru vanzarea mieilor.Carnea de miel se vinde in Constanta la preturi cuprinse intre 22 si 25 de lei pentru un kilogram, la fel ca anul trecut, insa pretul poate fi chiar mai mic, daca achizitia este facuta urmarind ofertele de pe Facebook.Astfel, cei care doresc sa cumpere carne de miel din una dintre pietele din Constanta, direct de la producatori, platesc pentru un kilogram de miel intre 23 si 25 de lei. De asemenea, mieii pot fi cumparati si "in viu", in aceasta situatie pretul fiind, in medie, cu 10 lei mai mic.Constantenii mai pot cumpara miel si urmarind reteaua de socializare Facebook, unde ofertele sunt generoase si doritorii pot primi mielul acasa, iar preturile pot fi chiar mai mici decat cele de la piata, plecand de la 20 de lei pentru un kilogram de carne.Specialistii DSVSA si cei de la Protectia Consumatorilor atrag insa atentia ca mieii sau carnea de miel trebuie sa fie achizitionate numai din locuri amenajate si autorizate."In abatoarele sanitare veterinare autorizate, personalul sanitar veterinar de specialitate va admite la taiere doar animalele sanatoase provenite din exploatatii comerciale si gospodariile populatiei, insotite de documente care sa ateste starea de sanatate a acestora. Marca se sanatate, de forma ovala, va fi aplicata pe carcasele de miel ori de ied numai dupa examinarea post-mortem de catre medicul veterinar care asigura supravegherea sanitara veterinara a abatorului. Carcasele rezultate din abatorizare pot fi comercializate in pietele agroalimentare numai daca sunt insotite de certificate de sanatate publica veterinara si transportate cu mijloace auto autorizate sanitar veterinar. De asemenea, pietele trebuie sa detina spatii special amenajate pentru depozitarea si comercializarea carcaselor de miei sau iezi sub un regim termic care sa nu le modifice caracteristicile organoleptice, fizico-chimice si microbiologice", au precizat inspectorii DSVSA.La supermarket, kilogramul de carne de miel este vandut la preturi ceva mai mari, putand ajunge, in aceste zile, si la 30 de lei. Oamenii se asteapta insa, cu cat se apropie Pastele, ca preturile sa scada, pentru ca oferta este destul de generoasa.In judetul Cluj, functioneaza in aceasta saptamana cinci puncte temporare de sacrificare a mieilor, autorizate de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA)."Punctele sunt deschise in perioada premergatoare Pastelor, in Turda, Campia Turzii, Dej, Gherla si Centrul AgroTransilvania Cluj-Napoca, acestea urmand sa functioneze pana sambata, in 27 aprilie. In aceste puncte se asigura permanenta sanitar-veterinara, expertiza carnii rezultata in urma sacrificarii", a declarat corespondentului MEDIAFAX directorul DSVSA Cluj, Ioan Oleleu.Potrivit acestuia, in aceasta saptamana va creste frecventa controalelor la unitatile care valorifica si proceseaza produse alimentare de origine animala pentru a preveni aparitia toxiinfectiilor alimentare si comercializarea clandestina de produse de sezon, cum ar fi carne si oua.In Centrul AgroTransilvania din Cluj-Napoca se sacrifica si se vand miei incepand de marti, la pretul de 25 de lei kg in carcasa.De asemenea, tot incepand de marti, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara vinde si preia comenzi pentru vanzarea de carcase de miel din productia proprie, de la ferma Cojocna."Carcasele de miel, inclusiv cap si organe, cantaresc intre 8-14 kilograme, iar pretul per kilogram este de 25 de lei", au declarat reprezentantii universitatii.