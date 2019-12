Fructele si carnea de porc s-au scumpit cel mai mult in noiembrie

Ziare.

com

Pretul oualor a crescut in octombrie cu 1,83%, cel al preparatelor din carne cu 1,17%, iar fasolele boabe si alte leguminoase s-au scumpit cu 1,68%.De altfel, aproape toate preturile la alimente au crescut in noiembrie, singurele scaderi usoare fiind inregistrate, exceptand citricele, la categoriile "legume si conserve de legume", cu 0,4%, "alte legume si conserve de legume" - 0,47% si "fructe si conserve din fructe" - 0,08%.Desi raportat la luna octombrie cartofii s-au scumpit in noiembrie doar cu 0,74%, fata de sfarsitul anului trecut (decembrie 2018) pretul acestora a urcat cu 20,68%. Cresteri foarte mari de preturi fata de sfarsitul lui 2018 s-au inregistrat si la categoriile "citrice si alte fructe meridionale" - cu 18,96%, "fructe si conserve din fructe" - cu 15,93%, fructe proaspete - cu 14,63%, carne de porc - 8,24%, preparate din carne - 5,83%, faina - 5,18%, conserve din carne - 4,52%.Pe ansamblu, in noiembrie, alimentele s-au scumpit cu 4,2% fata de decembrie 2018 si cu 0,43% comparativ cu luna precedenta.In ceea ce priveste marfurile nealimentare, o ieftinire mai consistenta a fost la energia termica, de 1,55%. Scumpiri s-au inregistrat la majoritatea categoriilor, insa sub 1%.Pe total marfuri nealimentare, in noiembrie preturile au urcat cu 3,02% fata de decembrie 2018 si cu 0,12% fata de octombrie.La capitolul servicii, de la inceputul anului si pana in luna noiembrie cel mai mult s-au ieftinit biletele de avion - cu 5,86%. Raportat la sfarsitul anului 2018, acestea sunt mai ieftine cu 23,1%.Per total, serviciile au inregistrat cresteri de tarife cu 4,04% raportat la decembrie 2018 si cu 0,15% fata de octombrie 2019.Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna noiembrie a acestui an, de la 3,4% in octombrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,9%, cele nealimentare cu 2,83%, iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,19%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS)."Preturile de consum in luna noiembrie 2019 comparativ cu luna noiembrie 2018 au crescut cu 3,8%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 3,7%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (decembrie 2018 - noiembrie 2019) fata de precedentele 12 luni (decembrie 2017 - noiembrie 2018), calculata pe baza IPC, este 3,8%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 3,8%", precizeaza INS.