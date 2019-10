In curand va fi lansat Monitorul preturilor la alimente: Veti putea compara de acasa ofertele magazinelor pentru 30.000 de sortimente

Ziare.

"Comparatorul preturilor pentru alimente va fi lansat pe 15 octombrie. El estesi care a mers bine. Similar in ce sens? Solutie tehnica identica, deci poate fi accesat atat de pe un desktop, un laptop, cat si de pe un telefon mobil prin intermediul unei aplicatii care poate fi descarcata.Consumatorii vor putea sa compare pretul unui cos de produse , deci, dar o sa ii intereseze banuiesc orasul in care locuiesc", a spus Chiritoiu.Potrivit sefului de la Concurenta, in Monitorul preturilor la alimente vor putea fi gasite 30.000 de sortimente de produse care sunt pe rafturile lanturilor de magazine din Romania., de asta este un proiect foarte complicat, pentru ca sunt prinse toate magazinele lanturilor prezente in Romania si care acopera peste jumatate din vanzarile de produse alimentare din tara si, de asemenea, avem toate produsele.Deci, toate magazinele si. In total avem 30.000 de sortimente care sunt prezente in acest comparator de preturi. Omul isi alege din cele 30.000 de produse care il intereseaza si le pune in cos", a precizat el.Bogdan Chiritoiu a precizat ca"In loc sa te deplasezi, sa mergi din magazin in magazin sa compari preturile, poti sa o faci de la tine de acasa, poti sasi asteptarea noastra este faptul ca, fiind mai usor pentru consumator sa compare preturile, acest lucru va face ca retailerii sa fie obligati sa reduca preturile spre nivelul celor care au preturi mai mici, pentru ca altfel vor pierde clienti. Asta este asteptarea noastra", a subliniat Chiritoiu.La sfarsitul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurentei a semnat unAtat platforma web cat si aplicatiile mobile vor oferi multiple facilitati de cautare, sortare si filtrare a datelor."Dezvoltarea acestui sistem de monitorizare a preturilor va conduce la transparentizarea pietei pentru consumatori, permitandu-le sa se informeze cu privire la preturile practicate de catre principalii distribuitori cu amanuntul a produselor alimentare, respectiv de principalele retele de distributie a carburantilor auto, astfel incat acestia sa poata alege produsele (carburantii auto si alimente) cu cel mai bun raport pret-calitate", preciza la finele lunii februarie seful Consiliului Concurentei.