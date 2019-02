Mancarea s-a scumpit cu 30% in Turcia. Inainte de alegeri, Erdogan promite rosii si ardei mai ieftini

Ziare.

"Daca unii oameni (fac specula cu preturile) in supermarketuri sau in alte parti, atunci municipalitatile vor incepe sa vanda alimente", a spus Erdogan la un miting de companie, organizat, vineri, in orasul Sivas din Anatolia."Vom introduce acolo produse la cele mai mici preturi", a declarat el, citat de DPA.Turcia va organiza alegeri locale la 31 martie, iar starea economiei, in special inflatia ridicata, ramane o chestiune majora pentru votanti.Rata inflatiei pentru 2018 a ramas la peste 20%, cu cea mai mare crestere anuala de 30,97% pentru alimente, a precizat, luni, Institutul de Statistica din Turcia (TurkStat).Conform TurkStat,comparativ cu luna anterioara.Erdogan i-a acuzat vineri pe speculantii de preturi ca incearca sa ii submineze Guvernul. "George si Hans vor sa ne loveasca, iar acesti oameni ii ajuta", a spus el, folosind nume occidentale pentru a se referi la puteri straine.Seful Trezoreriei si ministrul de Finante Berat Albayrak, care este ginerele lui Erdogan, a mers chiar mai departe si a vorbit miercuri despre un "terorism alimentar", conform cotidianului Hurriyet.Municipalitatile vor deschide intr-o prima faza depozite de vanzare la Istanbul si la Ankara incepand de saptamana viitoare, a adaugat Albayrak.Guvernul si-a intensificat auditurile la depozitele alimentare, in timp ce politia locala a dat amenzi magazinelor mici si supermarketurilor pentru preturi considerate nejustificat de mari, au relatat mass-media din Turcia in aceasta saptamana.