Ministrul Agriculturii spune ca preturile la alimente si-au revenit si nu e necesara o plafonare

"Plafonarea preturilor la raft - daca noi, statul, impunem doar o plafonare, cream doua efecte negative: incurajam piata neagra si dispar de pe piata cei mai slabi producatori. Noi, ca si stat, nu avem dreptul sa-i vulnerabilizam pe acestia", a declarat Oros la Digi24.El a precizat ca, inca dinaintea starii de urgenta, a fost discutata cu alte tari care au impus restrictii de circulatie formarea unor culoare verzi pentru transportul marfurilor, in primul rand pentru alimente, furaje, medicamente si dispozitive medicale.Adrian Oros a adaugat ca a cerut primarilor sa nu inchida pietele agro-alimentare pentru ca acestea sunt mai sigure decat magazinele mici. In plus, acestea sunt locurile in care isi vand produsele si producatorii locali.Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a declarat la Digi24 ca nu sunt cresteri mari si uniforme in ceea ce priveste alimentele si ca cele mai mari scumpiri s-au inregistrat pe zona de produse medicale si sanitare - echipamente de protectie, masti, dezinfectanti.El adaugat ca au fost inregistrate si scaderi de preturi, la anumite produse."Noi ne-am uitat din noiembrie-decembrie incoace. Fata de noiembrie sau ianuarie, sunt situatii in care avem preturi mai mici acum, in martie. Deci, nu avem o tendinta uniforma, sa zicem ca toate preturile cresc si cresc accelerat", a argumentat Chiritoiu.