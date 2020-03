Orban, despre plafonarea preturilor la alimente: Facem o evaluare foarte serioasa

Ziare.

Ludovic Orban a fost intrebat, luni seara, la Realitatea Plus, despre posibilitatea plafonarii preturilor la alimente si a replicat: "Suntem in curs de analiza. Facem o evaluare foarte serioasa. O mare parte dintre produsele alimentare de pe piata romaneasca provin din import. Daca producatorul a crescut pretul, eu nu pot sa impun sa nu dea la un pret, daca el cumpara la un pret mai mare".Premierul a precizat ca nu pot fi puse preturi "din burta"."Nu poti sa impui un pret din burta, pentru ca produsele vor disparea de pe piata si vor fi vandute pe pietele ilegale. Abia atunci apare o penurie alimentara. Eu nu pot sa fixez pretul la cartoful sau la marul care vine din Polonia. Pe anumite categorii de produse, cum ar fi cele de dezinfectie, intr-adevar, aici au luat-o razna preturile.Dar daca sunt produse in Romania, pretul nu a crescut foarte mult. Trebuie vazut adaosul comercial si trebuie facuta o analiza", a mai spus Orban.In ceea ce priveste produsele pentru dezinfectie si sistemul medical, Orban crede ca "solutia este sa dam drumul la productie"."Pana acum, ne-am impiedicat de comitete si comisii", a mai declarat premierul.